https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/unlu-tarihci-ilber-ortaylinin-tuslu-telefonu-sosyal-medyanin-gundemi-oldu-1094312421.html
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 'tuşlu telefonu' sosyal medyanın gündemi oldu
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 'tuşlu telefonu' sosyal medyanın gündemi oldu
Sputnik Türkiye
Eski model tuşlu bir telefonu kullanırken görüntülenen ünlü tarihçi İlber Ortaylı sosyal medyada gündem oldu. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T12:06+0300
2025-03-08T12:06+0300
2025-03-08T12:06+0300
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Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ın tuşlu telefon kullandığı o anlar herkesi şaşırttı. Ortaylı’nın, yürürken tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalıştığı anlar kısa sürede viral oldu. Prof. Dr. Ortaylı daha önce neden akıllı telefon kullanmadığını açıklamıştı. Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorumOrtaylı'ya “Tek telefonunuz bu mu? Sosyal medyayı nasıl takip ediyorsunuz?” diye soruldu. İlber Ortaylı “Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Sosyal medyayı da takip etmiyorum. Hiç öyle adetlerim yok” yanıtını verdi. Neden akıllı telefon kullanmadığını 'ulaşılmazım' diye açıklamıştıÜnlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında telefonunun çalmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yayın sırasında eski model tuşlu telefon kullandığı fark edilen Ortaylı’ya, sunucu bu tercihinin sebebini sordu.Tarihçi kimliğiyle olduğu kadar teknolojiye mesafeli duruşuyla da bilinen İlber Ortaylı, neden akıllı telefon kullanmadığını şu sözlerle açıklamıştı: “Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/prof-dr-ilber-ortayli-kutuphanesini-bagisladi-ismi-sehirde-hayat-bulacak-1093024967.html
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i̇lber ortaylı, akıllı telefon
i̇lber ortaylı, akıllı telefon
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 'tuşlu telefonu' sosyal medyanın gündemi oldu
Eski model tuşlu bir telefonu kullanırken görüntülenen ünlü tarihçi İlber Ortaylı sosyal medyada gündem oldu.
Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ın tuşlu telefon kullandığı o anlar herkesi şaşırttı. Ortaylı’nın, yürürken tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalıştığı anlar kısa sürede viral oldu. Prof. Dr. Ortaylı daha önce neden akıllı telefon kullanmadığını açıklamıştı.
Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorum
Ortaylı'ya “Tek telefonunuz bu mu? Sosyal medyayı nasıl takip ediyorsunuz?” diye soruldu. İlber Ortaylı “Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Sosyal medyayı da takip etmiyorum. Hiç öyle adetlerim yok” yanıtını verdi.
Neden akıllı telefon kullanmadığını 'ulaşılmazım' diye açıklamıştı
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında telefonunun çalmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yayın sırasında eski model tuşlu telefon kullandığı fark edilen Ortaylı’ya, sunucu bu tercihinin sebebini sordu.
Tarihçi kimliğiyle olduğu kadar teknolojiye mesafeli duruşuyla da bilinen İlber Ortaylı, neden akıllı telefon kullanmadığını şu sözlerle açıklamıştı: “Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim.”