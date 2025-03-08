https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/unlu-tarihci-ilber-ortaylinin-tuslu-telefonu-sosyal-medyanin-gundemi-oldu-1094312421.html

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 'tuşlu telefonu' sosyal medyanın gündemi oldu

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 'tuşlu telefonu' sosyal medyanın gündemi oldu

Sputnik Türkiye

Eski model tuşlu bir telefonu kullanırken görüntülenen ünlü tarihçi İlber Ortaylı sosyal medyada gündem oldu. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T12:06+0300

2025-03-08T12:06+0300

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yaşam

i̇lber ortaylı

akıllı telefon

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Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ın tuşlu telefon kullandığı o anlar herkesi şaşırttı. Ortaylı’nın, yürürken tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalıştığı anlar kısa sürede viral oldu. Prof. Dr. Ortaylı daha önce neden akıllı telefon kullanmadığını açıklamıştı. Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorumOrtaylı'ya “Tek telefonunuz bu mu? Sosyal medyayı nasıl takip ediyorsunuz?” diye soruldu. İlber Ortaylı “Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Sosyal medyayı da takip etmiyorum. Hiç öyle adetlerim yok” yanıtını verdi. Neden akıllı telefon kullanmadığını 'ulaşılmazım' diye açıklamıştıÜnlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında telefonunun çalmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yayın sırasında eski model tuşlu telefon kullandığı fark edilen Ortaylı’ya, sunucu bu tercihinin sebebini sordu.Tarihçi kimliğiyle olduğu kadar teknolojiye mesafeli duruşuyla da bilinen İlber Ortaylı, neden akıllı telefon kullanmadığını şu sözlerle açıklamıştı: “Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim.”

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