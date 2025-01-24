https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/prof-dr-ilber-ortayli-kutuphanesini-bagisladi-ismi-sehirde-hayat-bulacak-1093024967.html

Prof. Dr. İlber Ortaylı kütüphanesini bağışladı: İsmi şehirde hayat bulacak

Prof. Dr. İlber Ortaylı kütüphanesini bağışladı: İsmi şehirde hayat bulacak

Sputnik Türkiye

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel hayatına önemli katkı sağlayacak bir projeye imza atıyor. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bağışladığı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T17:19+0300

2025-01-24T17:19+0300

2025-01-24T17:19+0300

türkiye

ilber ortaylı

kütüphane

milli kütüphane

millet kütüphanesi

muğla

muğla valiliği

belediye

belediye başkanı

belediye meclisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093024483_0:106:1600:1007_1920x0_80_0_0_dbc07427164173bf90b408893b93ea66.jpg

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi için satın aldığı tarihi binayı restore ederek şehre kazandıracak.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi tanıtıldı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bağışladığı kitaplarla kurulacak tesisin kentin önemli duraklardan biri haline geleceği ifade edildi. Kütüphane hakkında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Amacımız, kentin tarihini yansıtarak Menteşe’nin de turizmden hak ettiği payı almasını sağlamak. Hocamız, kendi kütüphanesini bağışladı ve bu değerli eserler artık Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi adıyla halkın hizmetinde olacak. Burası hem kütüphane hem kültür merkezi hem de araştırma merkezi olarak kullanılacak” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ilber-ortayli-ile-soli-ozel-canli-yayinda-kavga-etti-unlu-tarihci-yayini-birakti-1091383871.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla ilber ortaylı kütüphanesi