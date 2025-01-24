https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/prof-dr-ilber-ortayli-kutuphanesini-bagisladi-ismi-sehirde-hayat-bulacak-1093024967.html
Prof. Dr. İlber Ortaylı kütüphanesini bağışladı: İsmi şehirde hayat bulacak
Prof. Dr. İlber Ortaylı kütüphanesini bağışladı: İsmi şehirde hayat bulacak
Sputnik Türkiye
Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel hayatına önemli katkı sağlayacak bir projeye imza atıyor. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bağışladığı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T17:19+0300
2025-01-24T17:19+0300
2025-01-24T17:19+0300
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kütüphane
milli kütüphane
millet kütüphanesi
muğla
muğla valiliği
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi için satın aldığı tarihi binayı restore ederek şehre kazandıracak.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi tanıtıldı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bağışladığı kitaplarla kurulacak tesisin kentin önemli duraklardan biri haline geleceği ifade edildi. Kütüphane hakkında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Amacımız, kentin tarihini yansıtarak Menteşe’nin de turizmden hak ettiği payı almasını sağlamak. Hocamız, kendi kütüphanesini bağışladı ve bu değerli eserler artık Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi adıyla halkın hizmetinde olacak. Burası hem kütüphane hem kültür merkezi hem de araştırma merkezi olarak kullanılacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ilber-ortayli-ile-soli-ozel-canli-yayinda-kavga-etti-unlu-tarihci-yayini-birakti-1091383871.html
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muğla ilber ortaylı kütüphanesi
muğla ilber ortaylı kütüphanesi
Prof. Dr. İlber Ortaylı kütüphanesini bağışladı: İsmi şehirde hayat bulacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel hayatına önemli katkı sağlayacak bir projeye imza atıyor. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bağışladığı kütüphanesi, Muğla’da restore edilerek hayata geçirilecek tarihi bir binada halkın hizmetine sunulacak. Projeyle ilgili detaylar, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda açıklandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi için satın aldığı tarihi binayı restore ederek şehre kazandıracak.
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi tanıtıldı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bağışladığı kitaplarla kurulacak tesisin kentin önemli duraklardan biri haline geleceği ifade edildi.
Kütüphane hakkında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Amacımız, kentin tarihini yansıtarak Menteşe’nin de turizmden hak ettiği payı almasını sağlamak. Hocamız, kendi kütüphanesini bağışladı ve bu değerli eserler artık Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi adıyla halkın hizmetinde olacak. Burası hem kütüphane hem kültür merkezi hem de araştırma merkezi olarak kullanılacak” dedi.