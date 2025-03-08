https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ticaret-bakanligindan-988-personel-alimi-iste-kadro-dagilimi-ve-detaylar-1094311969.html
Ticaret Bakanlığı'ndan 988 personel alımı: İşte kadro dağılımı ve detaylar
Ticaret Bakanlığı'ndan 988 personel alımı: İşte kadro dağılımı ve detaylar
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alımı yapacak. Bakan Ömer Bolat, alımların 865’inin... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T11:38+0300
2025-03-08T11:38+0300
2025-03-08T11:38+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
personel alımı
memur
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Bakan Ömer Bolat, personel alımıyla ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaştı. “Ticaret Bakanlığı ailesini genişletiyoruz” ifadelerini kullanan Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev alacak 988 yeni personelin istihdam edileceğini vurguladı.Bakanlık, 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel alımı yapacak.Ayrıca, 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru ve 4 veznedar olmak üzere toplam 123 kadrolu personel alınacağı açıklandı.Ticaret Bakanlığı personel alımı: Hangi kadrolara alım yapılacak?Ticaret Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 988 yeni personelin kadro dağılımı şöyle:Sözleşmeli personel (Toplam: 865 Kişi)Kadrolu personel (Toplam: 123 Kişi)Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı için başvuru tarihi ve şartlarının yakında duyurulması bekleniyor. Adayların başvuru sürecini ve koşullarını takip etmek için Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesini ve duyurularını yakından izlemeleri öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sigara-fiyatlarina-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-kac-tl-oldu-hangi-gruplar-zamlandi-8-1094307803.html
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ticaret bakanlığı, personel alımı, memur
ticaret bakanlığı, personel alımı, memur
Ticaret Bakanlığı'ndan 988 personel alımı: İşte kadro dağılımı ve detaylar
Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alımı yapacak. Bakan Ömer Bolat, alımların 865’inin sözleşmeli, 123’ünün kadrolu olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, kaptan ve daha birçok pozisyon için başvurular açılacak.
Bakan Ömer Bolat, personel alımıyla ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaştı. “Ticaret Bakanlığı ailesini genişletiyoruz” ifadelerini kullanan Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev alacak 988 yeni personelin istihdam edileceğini vurguladı.
Bakanlık, 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Ayrıca, 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru ve 4 veznedar olmak üzere toplam 123 kadrolu personel alınacağı açıklandı.
Ticaret Bakanlığı personel alımı: Hangi kadrolara alım yapılacak?
Ticaret Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 988 yeni personelin kadro dağılımı şöyle:
Sözleşmeli personel (Toplam: 865 Kişi)
550
Gümrük Muhafaza Memuru
35
Destek Personeli (Şoför)
Kadrolu personel (Toplam: 123 Kişi)
50
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı için başvuru tarihi ve şartlarının yakında duyurulması bekleniyor. Adayların başvuru sürecini ve koşullarını takip etmek için Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesini ve duyurularını yakından izlemeleri öneriliyor.