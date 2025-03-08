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Ece Gürel’in ölüm nedeni kesinleşti: Ön otopsi raporundan çarpıcı detaylar
Ece Gürel’in ölüm nedeni kesinleşti: Ön otopsi raporundan çarpıcı detaylar
Sputnik Türkiye
Peyzaj mimarı Ece Gürel’in Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ön otopsi raporuna göre, Gürel’in vücudunda ateşli silah yaralanmasına ait... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T07:02+0300
2025-03-08T07:02+0300
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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Gürel’in ölümüne hipotermi ve buna bağlı gelişen komplikasyonların yol açtığı değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin laboratuvar analizleri sonucunda netleşeceği belirtildi.36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta Kağıthane’deki evinden Belgrad Ormanı’na gitmek üzere ayrılmış, ancak bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine, ormanda geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Gürel’in bazı kişisel eşyaları ve cep telefonu, kaybolduktan iki gün sonra bulunmuş, fakat kendisine ancak 4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece saat 01.15 sıralarında ulaşılabilmişti. Ağır yaralı ve bilinci kapalı halde bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.Ece Gürel'in ölüm nedeniYaşanan olayın ardından Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi incelemeleri tamamlandı ve ön rapor açıklandı. Raporda, Gürel’in vücudunda ölümcül bir travmaya rastlanmadığı, ancak soğuğa uzun süre maruz kalmaya bağlı hipotermi ve çoklu organ yetmezliği belirtilerinin tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca, Gürel’in iç beden muayenesinde cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.Raporda, otopside, Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.Raporda, Gürel'e yapılan radyolojik incelemede, ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.
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ece gürel, otopsi, belgrad, adli tıp kurumu, kene
ece gürel, otopsi, belgrad, adli tıp kurumu, kene
Ece Gürel’in ölüm nedeni kesinleşti: Ön otopsi raporundan çarpıcı detaylar
Peyzaj mimarı Ece Gürel’in Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ön otopsi raporuna göre, Gürel’in vücudunda ateşli silah yaralanmasına ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon sonucu meydana geldiği belirtildi.
İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Gürel’in ölümüne hipotermi ve buna bağlı gelişen komplikasyonların yol açtığı değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin laboratuvar analizleri sonucunda netleşeceği belirtildi.
36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta Kağıthane’deki evinden Belgrad Ormanı’na gitmek üzere ayrılmış, ancak bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine, ormanda geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Gürel’in bazı kişisel eşyaları ve cep telefonu, kaybolduktan iki gün sonra bulunmuş, fakat kendisine ancak 4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece saat 01.15 sıralarında ulaşılabilmişti. Ağır yaralı ve bilinci kapalı halde bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olayın ardından Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi incelemeleri tamamlandı ve ön rapor açıklandı. Raporda, Gürel’in vücudunda ölümcül bir travmaya rastlanmadığı, ancak soğuğa uzun süre maruz kalmaya bağlı hipotermi ve çoklu organ yetmezliği belirtilerinin tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca, Gürel’in iç beden muayenesinde cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
Raporda, otopside, Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.
Raporda, Gürel'e yapılan radyolojik incelemede, ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.