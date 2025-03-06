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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/sigaraya-yeni-zam-bir-sigara-grubunda-daha-fiyatlar-artti-hangi-sigara-kac-tl-oldu-6-mart-guncel-1094238242.html
Sigaraya yeni zam: Bir sigara grubunda daha fiyatlar arttı, hangi sigara kaç TL oldu? 6 Mart güncel liste
Sigaraya yeni zam: Bir sigara grubunda daha fiyatlar arttı, hangi sigara kaç TL oldu? 6 Mart güncel liste
Sputnik Türkiye
Sigara kullanıcıları, "Hangi sigara grubuna zam geldi?", "En ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" ve "Sigara fiyatları kaç TL oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. 2 sigara grubuna gelen zam açıklandı
2025-03-06T09:33+0300
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Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını duyurdu. Yeni fiyat listesiyle birlikte, sigara kullanıcıları "Sigara fiyatlarına zam mı geldi?", "Hangi sigara grubuna zam yapıldı?", "Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.Özellikle 2024 yılında peş peşe gelen zamlarla sigara fiyatları yükselirken, 2025 yılında da artışların devam ettiği görülüyor. Son yapılan zam ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişti. Peki, sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara grubuna zam yapıldı?Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, JTİ sigara grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İlk sigara zammı JTİ grubundan 8 TL."Dündar, ikinci sigara grubuna gelen zammı ise "Esse sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam devam ediyor" ifadeleriyle duyurdu.Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarına 8-9 TL arasında zam geldiğini belirtti.En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi: Ne kadar oldu?Son zamlarla birlikte, JTİ sigara grubundaki yeni fiyatlar şu şekilde: Esse grubundaki yeni fiyatlar ise şöyle:Sigara zammı bugünden itibaren geçerliSigara fiyatlarına yapılan zam, 6 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Sigara kullanıcıları tarafından "Sigara fiyatları daha da artacak mı?", "Sigara zammı devam edecek mi?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/sigara-zammi-5-mart-2025--sigaraya-8-tl-zam-liste-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar--1094201257.html
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Sigaraya yeni zam: Bir sigara grubunda daha fiyatlar arttı, hangi sigara kaç TL oldu? 6 Mart güncel liste

09:33 06.03.2025 (güncellendi: 10:04 06.03.2025)
© AASigara zam
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA
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Sigara fiyatlarına mart zammı sonrası zamlı sigara fiyatları araştırılıyor. Sigara gruplarına 8-9 TL'lik gelen zamlar peş peşe açıklanıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki, 6 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar?
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını duyurdu. Yeni fiyat listesiyle birlikte, sigara kullanıcıları "Sigara fiyatlarına zam mı geldi?", "Hangi sigara grubuna zam yapıldı?", "Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.
Özellikle 2024 yılında peş peşe gelen zamlarla sigara fiyatları yükselirken, 2025 yılında da artışların devam ettiği görülüyor. Son yapılan zam ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişti. Peki, sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara grubuna zam yapıldı?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, JTİ sigara grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İlk sigara zammı JTİ grubundan 8 TL."
Dündar, ikinci sigara grubuna gelen zammı ise "Esse sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam devam ediyor" ifadeleriyle duyurdu.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarına 8-9 TL arasında zam geldiğini belirtti.

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi: Ne kadar oldu?

Son zamlarla birlikte, JTİ sigara grubundaki yeni fiyatlar şu şekilde:
En pahalı sigara fiyatı: 91 TL
En ucuz sigara fiyatı: 76 TL
Esse grubundaki yeni fiyatlar ise şöyle:
En pahalı sigara fiyatı: 90 TL
En ucuz sigara fiyatı: 70 TL

Sigara zammı bugünden itibaren geçerli

Sigara fiyatlarına yapılan zam, 6 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Sigara kullanıcıları tarafından "Sigara fiyatları daha da artacak mı?", "Sigara zammı devam edecek mi?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor.
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
EKONOMİ
Sigara zammı 5 Mart 2025 | Sigaraya 8 TL zam, liste değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?
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