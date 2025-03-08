https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/robot-supurge-2-yilda-10-kez-bozuldu-magaza-onunde-parcaladi-1094310793.html

Robot süpürge 2 yılda 10 kez bozuldu: Mağaza önünde parçaladı

Robot süpürge 2 yılda 10 kez bozuldu: Mağaza önünde parçaladı

Sputnik Türkiye

Sivas’ta Turgay Abuş, 2023 yılında satın aldığı robot süpürgenin sürekli arızalanması üzerine çileden çıktı. Ürünü garanti kapsamında değiştirmek için... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

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Sivas’ta bir teknoloji mağazasından robot süpürge satın alan Turgay Abuş, cihazın garanti sigortasını da yaptırdı. Garanti kapsamı, cihazın arızalanması veya kırılması durumunda yenisiyle değiştirilmesini içeriyordu. Ancak iddiaya göre, robot süpürge 2 yıl içinde tam 10 kez bozuldu.Her seferinde garanti kapsamında değişim talep eden Abuş, servise gönderdiği ürünü yenisiyle değiştirmekte zorlandı. Yetkililerden olumlu bir dönüş alamayan vatandaş, çareyi Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmakta buldu.Tüketici Hakem Heyeti’nden de yanıt gelmedi3 ay boyunca Tüketici Hakem Heyeti’nden bir yanıt alamayan Abuş, beklediği çözümü bulamayınca alışveriş yaptığı mağazaya gitti. Sinirlerine hakim olamayan müşteri, mağaza önünde robot süpürgesini yere vurarak parçaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/prof-dr-sener-usumezsoydan-istanbul-depremi-uyarisi-deprem-riskli-bolgeleri-ve-zemini-saglam-1094310593.html

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robot süpürge, avm, alışveriş, alışveriş merkezi