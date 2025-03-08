https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/robot-supurge-2-yilda-10-kez-bozuldu-magaza-onunde-parcaladi-1094310793.html
Robot süpürge 2 yılda 10 kez bozuldu: Mağaza önünde parçaladı
Robot süpürge 2 yılda 10 kez bozuldu: Mağaza önünde parçaladı
Sputnik Türkiye
Sivas’ta Turgay Abuş, 2023 yılında satın aldığı robot süpürgenin sürekli arızalanması üzerine çileden çıktı. Ürünü garanti kapsamında değiştirmek için... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T10:32+0300
2025-03-08T10:32+0300
2025-03-08T10:32+0300
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robot süpürge
avm
alışveriş
alışveriş merkezi
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Sivas’ta bir teknoloji mağazasından robot süpürge satın alan Turgay Abuş, cihazın garanti sigortasını da yaptırdı. Garanti kapsamı, cihazın arızalanması veya kırılması durumunda yenisiyle değiştirilmesini içeriyordu. Ancak iddiaya göre, robot süpürge 2 yıl içinde tam 10 kez bozuldu.Her seferinde garanti kapsamında değişim talep eden Abuş, servise gönderdiği ürünü yenisiyle değiştirmekte zorlandı. Yetkililerden olumlu bir dönüş alamayan vatandaş, çareyi Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmakta buldu.Tüketici Hakem Heyeti’nden de yanıt gelmedi3 ay boyunca Tüketici Hakem Heyeti’nden bir yanıt alamayan Abuş, beklediği çözümü bulamayınca alışveriş yaptığı mağazaya gitti. Sinirlerine hakim olamayan müşteri, mağaza önünde robot süpürgesini yere vurarak parçaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/prof-dr-sener-usumezsoydan-istanbul-depremi-uyarisi-deprem-riskli-bolgeleri-ve-zemini-saglam-1094310593.html
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robot süpürge, avm, alışveriş, alışveriş merkezi
robot süpürge, avm, alışveriş, alışveriş merkezi
Robot süpürge 2 yılda 10 kez bozuldu: Mağaza önünde parçaladı
Sivas’ta Turgay Abuş, 2023 yılında satın aldığı robot süpürgenin sürekli arızalanması üzerine çileden çıktı. Ürünü garanti kapsamında değiştirmek için defalarca servise gönderen Abuş, sonuç alamayınca alışveriş yaptığı mağazanın önüne giderek süpürgeyi parçaladı.
Sivas’ta bir teknoloji mağazasından robot süpürge satın alan Turgay Abuş, cihazın garanti sigortasını da yaptırdı. Garanti kapsamı, cihazın arızalanması veya kırılması durumunda yenisiyle değiştirilmesini içeriyordu. Ancak iddiaya göre, robot süpürge 2 yıl içinde tam 10 kez bozuldu.
Her seferinde garanti kapsamında değişim talep eden Abuş, servise gönderdiği ürünü yenisiyle değiştirmekte zorlandı. Yetkililerden olumlu bir dönüş alamayan vatandaş, çareyi Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmakta buldu.
Tüketici Hakem Heyeti’nden de yanıt gelmedi
3 ay boyunca Tüketici Hakem Heyeti’nden bir yanıt alamayan Abuş, beklediği çözümü bulamayınca alışveriş yaptığı mağazaya gitti. Sinirlerine hakim olamayan müşteri, mağaza önünde robot süpürgesini yere vurarak parçaladı.