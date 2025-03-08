https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/afad-duyurdu-karstan-hissedilen-deprem-1094308858.html

AFAD duyurdu: Kars'tan hissedilen deprem

AFAD duyurdu: Kars'tan hissedilen deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 8 Mart 2025’te Kars’ta hissedilen bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Ermenistan’da... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T08:44+0300

2025-03-08T08:44+0300

2025-03-08T08:49+0300

son depremler

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deprem son dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 8 Mart 2025 sabah saatlerinde Kars’ta hissedilen bir depremin meydana geldiğini duyurdu. "Kars’ta deprem mi oldu?", "Son dakika deprem Kars'ta nerede oldu?", "Depremin büyüklüğü ne kadar?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.Ermenistan’da 4.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, Kars 'tan hissedildi. AFAD’ın açıkladığı verilere göre, saat 08.26’da Ermenistan’da 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/meteorolojiden-kritik-uyari-sicakliklar-20-dereceyi-asiyor-ancak-bu-bolgelerde-kar-ve-yagmur-1094306974.html

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