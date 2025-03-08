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AFAD duyurdu: Kars'tan hissedilen deprem
AFAD duyurdu: Kars'tan hissedilen deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 8 Mart 2025’te Kars’ta hissedilen bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Ermenistan’da... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T08:44+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 8 Mart 2025 sabah saatlerinde Kars’ta hissedilen bir depremin meydana geldiğini duyurdu. "Kars’ta deprem mi oldu?", "Son dakika deprem Kars'ta nerede oldu?", "Depremin büyüklüğü ne kadar?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.Ermenistan’da 4.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, Kars 'tan hissedildi. AFAD’ın açıkladığı verilere göre, saat 08.26’da Ermenistan’da 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
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afad, kars, deprem, son dakika, deprem son dakika
afad, kars, deprem, son dakika, deprem son dakika

AFAD duyurdu: Kars'tan hissedilen deprem

08:44 08.03.2025 (güncellendi: 08:49 08.03.2025)
© AADeprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 8 Mart 2025’te Kars’ta hissedilen bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Ermenistan’da 4.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, Kars'ta hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 8 Mart 2025 sabah saatlerinde Kars’ta hissedilen bir depremin meydana geldiğini duyurdu. "Kars’ta deprem mi oldu?", "Son dakika deprem Kars'ta nerede oldu?", "Depremin büyüklüğü ne kadar?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.
Ermenistan’da 4.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, Kars 'tan hissedildi. AFAD’ın açıkladığı verilere göre, saat 08.26’da Ermenistan’da 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
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