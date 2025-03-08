https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/pakistandan-yasadisi-gocmenlere-son-tarih-31-marta-kadar-ulkeyi-terk-edin-1094318857.html

Pakistan’dan yasadışı göçmenlere son tarih: '31 Mart’a kadar ülkeyi terk edin'

Pakistan’dan yasadışı göçmenlere son tarih: '31 Mart’a kadar ülkeyi terk edin'

Sputnik Türkiye

Pakistan hükümeti, yasadışı göçmenlerin ve "Afgan Vatandaşlık Kartı" (ACC) sahiplerinin 31 Mart 2025’e kadar ülkeyi gönüllü olarak terk etmeleri gerektiğini... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T15:38+0300

2025-03-08T15:38+0300

2025-03-08T15:38+0300

dünya

pakistan

afganistan

i̇slamabad

kabil

i̇çişleri bakanlığı

dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

transpasifik ortaklığı anlaşması (ttp)

yasadışı göçmenler

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Pakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım 2023’te yürürlüğe giren 'Yasa Dışı Yabancıların Geri Dönüş Programı' kapsamında, yasadışı göçmenlerin Pakistan’dan ayrılmasına yönelik sürecin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm yasa dışı göçmenlere ve ACC sahiplerine 31 Mart 2025’e kadar ülkeyi gönüllü olarak terk etmeleri tavsiye edilmektedir. Bu tarihten sonra sınır dışı işlemleri başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.Pakistan hükümeti, göçmenlerin 'onurlu bir şekilde' ülkelerine dönmeleri için yeterli sürenin tanındığını vurgularken, geri dönüş sürecinde kimseye kötü muamelede bulunulmayacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı ayrıca Pakistan’da kalmaya devam eden göçmenlerin yasal formaliteleri tamamlaması ve ülke anayasasına uyması gerektiğini vurguladı.Ekim 2023’ten bu yana 820 bin Afgan ülkesine döndüBirleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Pakistan’da yaklaşık 1 milyon 340 bin Afgan mülteci ve 468 bin 800 yasadışı Afgan göçmen bulunuyor. Ekim 2023’ten bu yana ise 820 binden fazla Afgan’ın ülkesine döndüğü belirtiliyor.Afganistan'da 2021’deki yönetim değişikliğinin ardından İslamabad ve Kabil arasındaki ilişkiler giderek gerildi. Pakistan yönetimi, Afganistan’ın Pakistan Talibanı (TTP) militanlarını barındırdığını ve bu gruba karşı yeterli önlem almadığını öne sürerken, Afgan hükümeti bu suçlamaları reddediyor.Pakistan’ın yasadışı göçmenleri sınır dışı etme kararının sadece güvenlik kaygılarıyla değil, aynı zamanda ülke ekonomisindeki olumsuzluklarla da bağlantılı olduğu ifade edildi.Afganistan: "Pakistan, tüm Afganları ülkeden çıkarmayı planlıyor"Afganistan’ın İslamabad Büyükelçiliği, Pakistan'daki Afgan vatandaşlarının son zamanlarda artan gözaltılar ve şehirleri terk etmeleri yönündeki talimatlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.Büyükelçilik tarafından 19 Şubat’ta yapılan açıklamada, “Herhangi bir resmi duyuru yapılmadan Afganların gözaltına alınması süreci başladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sadece İslamabad ve Ravalpindi'deki Afganların değil, ülkedeki tüm Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik kesin bir planın varlığını doğruladı” denildi.Pakistan yönetimi daha önce Afgan hükümetine, yasadışı göçmenlerin ülkelerine dönmesi için iş birliği yapma çağrısında bulunmuştu. Ancak Kabil yönetimi, sürecin zorluklarına dikkat çekerek Pakistan’dan daha fazla insani esneklik talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/pakistandan-afganistana-hava-saldirisi-46-olu-1092021021.html

pakistan

afganistan

i̇slamabad

kabil

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pakistan, afganistan, i̇slamabad, kabil, i̇çişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, transpasifik ortaklığı anlaşması (ttp), yasadışı göçmenler, yasadışı göç