https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/pakistandan-afganistana-hava-saldirisi-46-olu-1092021021.html

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: 46 ölü

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: 46 ölü

Sputnik Türkiye

Afganistanlı yetkililer, dün gece Pakistan'a ait savaş uçaklarının, Paktika vilayetine bağlı bazı bölgeleri bombaladıklarını duyurdu. Çoğunluğunu kadın ve... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T16:22+0300

2024-12-25T16:22+0300

2024-12-25T16:22+0300

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Afganistan yönetimi, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan topraklarına düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Konu hakkında Pakistan Dışişleri Bakanlığı veya üst yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan topraklarında düzenlediği 4 hava saldırısında 46 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Kurbanların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.Afganistan'ın Barmal bölgesinde gerçekleşen saldırıların ardından Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Enayatullah Khowarazami, sosyal medya platformu üzerinden, "Pakistan tarafı, bu tür keyfi tedbirlerin hiçbir soruna çözüm olmadığını anlamalı. İslam Emirliği bu korkakça eylemi cevapsız bırakmayacak ve topraklarının savunmasını devredilemez bir hak olarak görüyor" sözlerini paylaştı. Afgan yetkililer söz konusu saldırıda sivillerin hedef alındığını belirtiyor ancak Pakistan medyası ise hava saldırılarında Pakistan hükümetine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) 4 üssünün hedef alındığını ileri sürüyor.Bu yıl ikinci kez yapılan hava saldırısı, Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadi'nin Kabil'de geçici Afgan Dışişleri Bakanı Amir Han Muttaki ile görüşmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış olduğu gözlemleniyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/afganistanda-silahli-saldiri-10-kisi-hayatini-kaybetti-1090722998.html

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asya & pasifik, pakistan, afganistan, dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı, pakistan talibanı, hava saldırısı