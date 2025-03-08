Metro İstanbul duyurdu: Yarın bazı hatlar ulaşıma kapalı olacak

© AA / Selami Küçükoğlu Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.