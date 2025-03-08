https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/metro-istanbul-duyurdu-yarin-bazi-hatlar-ulasima-kapali-olacak-1094304898.html
Metro İstanbul duyurdu: Yarın bazı hatlar ulaşıma kapalı olacak
Metro İstanbul duyurdu: Yarın bazı hatlar ulaşıma kapalı olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar gereği, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T00:09+0300
2025-03-08T00:09+0300
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türki̇ye
metro i̇stanbul
metro
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metro i̇stanbul aş
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yolcu
taksim
taksim meydanı
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8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle metro seferleri Taksim istasyonunda durmadan güzergahına devam edecek.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi kullanıma kapatıldı. F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da geçici süreyle işletmeye kapandı.M2 hattında seferlerin devam edeceği ancak araçların Taksim istasyonunda durmadan ve yolcu indirip bindirme yapılmadan güzergahına devam edeceği açıklandı. Taksim ve Şişhane bölgesine ulaşım sağlamak isteyen yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerini kullanması tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/istanbul-barosu-duyurdu-8-mart-etkinligini-yasaklama-kararina-dava-acildi-1094301591.html
türki̇ye
i̇stanbul
taksim
taksim meydanı
i̇stiklal caddesi
yenikapı
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metro i̇stanbul, metro, metro hattı, metro i̇stanbul aş, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yolcu, taksim, taksim meydanı, i̇stiklal caddesi, yenikapı, yenikapı-hacıosman metro hattı
Metro İstanbul duyurdu: Yarın bazı hatlar ulaşıma kapalı olacak
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar gereği, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişinin kullanıma kapatılacağı açıklandı. Aynı şekilde F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın da işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle metro seferleri Taksim istasyonunda durmadan güzergahına devam edecek.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi kullanıma kapatıldı. F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da geçici süreyle işletmeye kapandı.
M2 hattında seferlerin devam edeceği ancak araçların Taksim istasyonunda durmadan ve yolcu indirip bindirme yapılmadan güzergahına devam edeceği açıklandı. Taksim ve Şişhane bölgesine ulaşım sağlamak isteyen yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerini kullanması tavsiye edildi.