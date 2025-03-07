https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/istanbul-barosu-duyurdu-8-mart-etkinligini-yasaklama-kararina-dava-acildi-1094301591.html

İstanbul Barosu duyurdu: '8 Mart etkinliğini yasaklama kararına dava açıldı'

İstanbul Barosu duyurdu: '8 Mart etkinliğini yasaklama kararına dava açıldı'

Sputnik Türkiye

İstanbul Barosu Beyoğlu, 8 Mart’ta gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını duyurdu. Baro, hukuka aykırı... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T22:54+0300

2025-03-07T22:54+0300

2025-03-07T22:54+0300

türki̇ye

8 mart dünya kadınlar günü

8 mart gece yürüyüşü

8 mart dünya kadınlar günü

8 mart kadın platformu

eylem

eylem planı

eylem ve gösteri yasağı

beyoğlu

beyoğlu belediyesi

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İstanbul Barosu, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 8 Mart’taki eylem ve etkinlikleri yasaklama kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı.Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart 2025’te düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinliklere yasak getirildiğini duyurmuştu. İstanbul Barosu, bu yasağın temel hak ve özgürlükleri keyfi şekilde kısıtlayan, hukuki dayanağı bulunmayan ve tamamen hukuka aykırı bir karar olduğunu belirterek yasaklama işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığını açıkladı.Kadın Hakları Merkezi’nin de destek verdiği açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin anayasal bir hak olduğu hatırlatılarak, bu tür keyfi yasakların kabul edilemez olduğu vurgulandı. İstanbul Barosu, hukuki sürecin takipçisi olacağını ve hak ihlallerine karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/beyoglu-kaymakamligindan-8-marta-iliskin-aciklama-etkinlikleryasaklandi-1094291397.html

türki̇ye

beyoğlu

taksim

taksim meydanı

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Sputnik Türkiye

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