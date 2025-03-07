https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/istanbul-barosu-duyurdu-8-mart-etkinligini-yasaklama-kararina-dava-acildi-1094301591.html
İstanbul Barosu duyurdu: '8 Mart etkinliğini yasaklama kararına dava açıldı'
İstanbul Barosu duyurdu: '8 Mart etkinliğini yasaklama kararına dava açıldı'
Sputnik Türkiye
İstanbul Barosu Beyoğlu, 8 Mart’ta gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını duyurdu. Baro, hukuka aykırı... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T22:54+0300
2025-03-07T22:54+0300
2025-03-07T22:54+0300
türki̇ye
8 mart dünya kadınlar günü
8 mart gece yürüyüşü
8 mart dünya kadınlar günü
8 mart kadın platformu
eylem
eylem planı
eylem ve gösteri yasağı
beyoğlu
beyoğlu belediyesi
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İstanbul Barosu, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 8 Mart’taki eylem ve etkinlikleri yasaklama kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı.Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart 2025’te düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinliklere yasak getirildiğini duyurmuştu. İstanbul Barosu, bu yasağın temel hak ve özgürlükleri keyfi şekilde kısıtlayan, hukuki dayanağı bulunmayan ve tamamen hukuka aykırı bir karar olduğunu belirterek yasaklama işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığını açıkladı.Kadın Hakları Merkezi’nin de destek verdiği açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin anayasal bir hak olduğu hatırlatılarak, bu tür keyfi yasakların kabul edilemez olduğu vurgulandı. İstanbul Barosu, hukuki sürecin takipçisi olacağını ve hak ihlallerine karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/beyoglu-kaymakamligindan-8-marta-iliskin-aciklama-etkinlikleryasaklandi-1094291397.html
türki̇ye
beyoğlu
taksim
taksim meydanı
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8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart gece yürüyüşü, 8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart kadın platformu, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı, beyoğlu, beyoğlu belediyesi, taksim, taksim meydanı
8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart gece yürüyüşü, 8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart kadın platformu, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı, beyoğlu, beyoğlu belediyesi, taksim, taksim meydanı
İstanbul Barosu duyurdu: '8 Mart etkinliğini yasaklama kararına dava açıldı'
İstanbul Barosu Beyoğlu, 8 Mart’ta gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını duyurdu. Baro, hukuka aykırı olduğunu belirttiği bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtığını açıkladı. Konuyla ilgili yasal sürecin takip edileceği vurgulandı.
İstanbul Barosu, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 8 Mart’taki eylem ve etkinlikleri yasaklama kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı.
Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart 2025’te düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinliklere yasak getirildiğini duyurmuştu. İstanbul Barosu, bu yasağın temel hak ve özgürlükleri keyfi şekilde kısıtlayan, hukuki dayanağı bulunmayan ve tamamen hukuka aykırı bir karar olduğunu belirterek yasaklama işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığını açıkladı.
Kadın Hakları Merkezi’nin de destek verdiği açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin anayasal bir hak olduğu hatırlatılarak, bu tür keyfi yasakların kabul edilemez olduğu vurgulandı. İstanbul Barosu, hukuki sürecin takipçisi olacağını ve hak ihlallerine karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.