https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/kadin-tutuklu-ve-hukumluler-10-14-martta-acik-goruse-cikabilecek-1094325645.html
Kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart'ta açık görüşe çıkabilecek
Kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart'ta açık görüşe çıkabilecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart'ta açık görüş yapabileceğini bildirdi. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T23:13+0300
2025-03-08T23:13+0300
2025-03-08T23:13+0300
türki̇ye
türkiye
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
tutuklu
hükümlü
görüş
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı sunulacağı belirtildi.Açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiriyle yaptırılacak görüşlerle, kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.
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türkiye, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, tutuklu, hükümlü, görüş
türkiye, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, tutuklu, hükümlü, görüş
Kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart'ta açık görüşe çıkabilecek
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart'ta açık görüş yapabileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiriyle yaptırılacak görüşlerle, kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.