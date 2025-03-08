https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/kadin-tutuklu-ve-hukumluler-10-14-martta-acik-goruse-cikabilecek-1094325645.html

Kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart'ta açık görüşe çıkabilecek

Kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart'ta açık görüşe çıkabilecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart'ta açık görüş yapabileceğini bildirdi. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkiye

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

tutuklu

hükümlü

görüş

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı sunulacağı belirtildi.Açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiriyle yaptırılacak görüşlerle, kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.

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türkiye, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, tutuklu, hükümlü, görüş