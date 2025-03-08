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Bakan Bolat, 'doğru değil' diyerek konuştu: 'Vedat Milor'a örtülü reklam yaptın mı diye bir soru soruldu'
Bakan Bolat, 'doğru değil' diyerek konuştu: 'Vedat Milor'a örtülü reklam yaptın mı diye bir soru soruldu'
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantasına soruşturma açtığına dair sosyal medyada yayılan haberlerin... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantasına soruşturma açtığına dair sosyal medyada yayılan haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.Bolat açıklamasında, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün sahte ve örtülü reklamlarla mücadele etmek amacıyla kanunla belirlenmiş bir görev yürüttüğünü belirterek şu cümleleri kaydetti:Vedat Milor'un kent lokantasına gitmesi ve orada yemek yemesiyle ilgili CİMER'e şikayetgeldiğini belirten Bolat, Milor'un YouTube üzerinden yaptığı paylaşımlarda bu lokantadan bahsederken örtülü reklam yaptığının iddia edildiğini dile getirdi. Söz konusu bu şikayet üzerine reklam kurulunun sekreterliğinin Vedat Milor'dan, YouTube üzerinden yaptığı içeriklerin reklam amaçlı olup olmadığını açıklamasını istedğini belirten Bolat, herhangi bir soruşturma açılmadan, sadece bir bilgi edinme süreci olarak başlatıldığını vurguladı.Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik herhangi bir soruşturma açması söz konusu olmadığını belirten Bolat, bu hususun tamamen yanlış bir algı yaratmaya yönelik bir manipülasyon olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/vedat-milora-kent-lokantasi-sorusturmasi-ekrem-imamoglundan-ilk-yanit-1094276404.html
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ömer bolat, vedat milor, ticaret bakanlığı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kent lokantası, ci̇mer, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
ömer bolat, vedat milor, ticaret bakanlığı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kent lokantası, ci̇mer, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)

Bakan Bolat, 'doğru değil' diyerek konuştu: 'Vedat Milor'a örtülü reklam yaptın mı diye bir soru soruldu'

22:13 08.03.2025
© Fotoğraf : İBB BasınVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© Fotoğraf : İBB Basın
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Ticaret Bakanı Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantasına soruşturma açtığına dair sosyal medyada yayılan haberlerin doğru olmadığını dile getirerek Vedat Milor'a sadece 'sen örtülü reklam yaptın mı?' sorusu sorulduğunu dile getirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantasına soruşturma açtığına dair sosyal medyada yayılan haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.
Bolat açıklamasında, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün sahte ve örtülü reklamlarla mücadele etmek amacıyla kanunla belirlenmiş bir görev yürüttüğünü belirterek şu cümleleri kaydetti:
Vedat Milor'a bilgi almak için siz bu YouTube'unuzda örtülü reklam yaptınız mı diye soru soruyor. Kent lokantasına değil, Vedat Milor'a soruyor. Vedat Milor YouTuber ya, YouTube'dan para kazanıyor. Böyle binlerce YouTube'dan para kazanan influencerlar var. 6 Mart günü bir araya geliyorlar, biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden cuma sabahı haber köpürtmeye çalışıyorlar.
Vedat Milor'un kent lokantasına gitmesi ve orada yemek yemesiyle ilgili CİMER'e şikayetgeldiğini belirten Bolat, Milor'un YouTube üzerinden yaptığı paylaşımlarda bu lokantadan bahsederken örtülü reklam yaptığının iddia edildiğini dile getirdi.
Söz konusu bu şikayet üzerine reklam kurulunun sekreterliğinin Vedat Milor'dan, YouTube üzerinden yaptığı içeriklerin reklam amaçlı olup olmadığını açıklamasını istedğini belirten Bolat, herhangi bir soruşturma açılmadan, sadece bir bilgi edinme süreci olarak başlatıldığını vurguladı.
Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik herhangi bir soruşturma açması söz konusu olmadığını belirten Bolat, bu hususun tamamen yanlış bir algı yaratmaya yönelik bir manipülasyon olduğu kaydedildi.
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
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