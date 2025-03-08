https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/bakan-bolat-dogru-degil-diyerek-konustu-vedat-milora-ortulu-reklam-yaptin-mi-diye-bir-soru-soruldu-1094324911.html

Bakan Bolat, 'doğru değil' diyerek konuştu: 'Vedat Milor'a örtülü reklam yaptın mı diye bir soru soruldu'

Bakan Bolat, 'doğru değil' diyerek konuştu: 'Vedat Milor'a örtülü reklam yaptın mı diye bir soru soruldu'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantasına soruşturma açtığına dair sosyal medyada yayılan haberlerin... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T22:13+0300

2025-03-08T22:13+0300

2025-03-08T22:13+0300

türki̇ye

ömer bolat

vedat milor

ticaret bakanlığı

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

kent lokantası

ci̇mer

cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantasına soruşturma açtığına dair sosyal medyada yayılan haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.Bolat açıklamasında, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün sahte ve örtülü reklamlarla mücadele etmek amacıyla kanunla belirlenmiş bir görev yürüttüğünü belirterek şu cümleleri kaydetti:Vedat Milor'un kent lokantasına gitmesi ve orada yemek yemesiyle ilgili CİMER'e şikayetgeldiğini belirten Bolat, Milor'un YouTube üzerinden yaptığı paylaşımlarda bu lokantadan bahsederken örtülü reklam yaptığının iddia edildiğini dile getirdi. Söz konusu bu şikayet üzerine reklam kurulunun sekreterliğinin Vedat Milor'dan, YouTube üzerinden yaptığı içeriklerin reklam amaçlı olup olmadığını açıklamasını istedğini belirten Bolat, herhangi bir soruşturma açılmadan, sadece bir bilgi edinme süreci olarak başlatıldığını vurguladı.Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik herhangi bir soruşturma açması söz konusu olmadığını belirten Bolat, bu hususun tamamen yanlış bir algı yaratmaya yönelik bir manipülasyon olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/vedat-milora-kent-lokantasi-sorusturmasi-ekrem-imamoglundan-ilk-yanit-1094276404.html

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ömer bolat, vedat milor, ticaret bakanlığı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kent lokantası, ci̇mer, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)