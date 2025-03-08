https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/istiklal-caddesinde-yuruyus-yapmak-isteyen-gruba-izin-verilmedi-1094325793.html

İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi

İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi

Sputnik Türkiye

Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T23:28+0300

2025-03-08T23:28+0300

2025-03-09T00:00+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stiklal caddesi

taksim meydanı

beyoğlu kaymakamlığı

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Polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen grup, buradan Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.Grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.Açıklama sonrası bazı kişilerin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki tedbirleri yerinde denetleyerek önlemler için gerekli talimatları verdiği öğrenildi.Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe genelinde yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/cumhurbaskani-erdogan-chp-kadin-dusmani-bir-partidir-1094323989.html

türki̇ye

i̇stiklal caddesi

taksim meydanı

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türkiye, i̇stiklal caddesi, taksim meydanı, beyoğlu kaymakamlığı