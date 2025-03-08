https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/istanbulda-yolcusundan-fazla-para-alan-taksiciye-ceza-1094315613.html
İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksiciye ceza
İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksiciye ceza
Sputnik Türkiye
Fatih'te yolcusundan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan taksi, 3 gün süreyle... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T13:26+0300
2025-03-08T13:26+0300
2025-03-08T13:26+0300
türki̇ye
taksi
ücret
i̇stanbul
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 6 Mart'ta Ankara Caddesi'nde bir taksi şoförünün yolcusundan fazla ücret talep ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlattı.Kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.Ayrıca, taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-benzin-ve-motorine-pes-pese-indirim-1094308548.html
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taksi, ücret, i̇stanbul
İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksiciye ceza
Fatih'te yolcusundan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan taksi, 3 gün süreyle trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 6 Mart'ta Ankara Caddesi'nde bir taksi şoförünün yolcusundan fazla ücret talep ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi.