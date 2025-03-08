İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksiciye ceza

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TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az

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Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?