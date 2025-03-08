https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/istanbulda-metro-seferlerine-8-mart-ayari-bugun-hangi-metro-istasyonlari-kapali-taksim-metrosu-saat-1094308414.html

İstanbul’da metro seferlerine 8 Mart ayarı: Bugün hangi metro istasyonları kapalı? Taksim metrosu saat kaçta kapanacak?

İstanbul’da metro seferlerine 8 Mart ayarı: Bugün hangi metro istasyonları kapalı? Taksim metrosu saat kaçta kapanacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki bazı metro istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Metro İstanbul tarafından yapılan... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T08:20+0300

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taksim meydanı

taksim metrosu

8 mart dünya kadınlar günü

dünya emekçi kadınlar günü

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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane’nin İstiklal Caddesi girişleri kapalı olacak ve füniküler hattı da işletmeye ara verecek.

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metro i̇stanbul, türkiye, taksim, taksim meydanı, taksim metrosu, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü