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İstanbul’da metro seferlerine 8 Mart ayarı: Bugün hangi metro istasyonları kapalı? Taksim metrosu saat kaçta kapanacak?
İstanbul’da metro seferlerine 8 Mart ayarı: Bugün hangi metro istasyonları kapalı? Taksim metrosu saat kaçta kapanacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki bazı metro istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Metro İstanbul tarafından yapılan... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane’nin İstiklal Caddesi girişleri kapalı olacak ve füniküler hattı da işletmeye ara verecek.
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metro i̇stanbul, türkiye, taksim, taksim meydanı, taksim metrosu, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü
metro i̇stanbul, türkiye, taksim, taksim meydanı, taksim metrosu, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü

İstanbul’da metro seferlerine 8 Mart ayarı: Bugün hangi metro istasyonları kapalı? Taksim metrosu saat kaçta kapanacak?

08:20 08.03.2025
© AAMetro
Metro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© AA
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İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki bazı metro istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane’nin İstiklal Caddesi girişleri kapalı olacak ve füniküler hattı da işletmeye ara verecek.
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