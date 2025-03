https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/istanbulda-10-kadindan-3u-kendini-guvende-hissetmiyor-gece-sokaga-cikmaktan-kaciniyor-1094316286.html

İstanbul'da 10 kadından 3'ü kendini güvende hissetmiyor: Gece sokağa çıkmaktan kaçınıyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan "Kentte Kadın ve Çocuk Güvenliği: Mekânsal Dinamikler, Algılar ve Öneriler" isimli raporda kadınların İstanbul'u güvenli bulmadığını, kendi güvenliklerinin yanı sıra çocuklarının güvenliğinden de endişe duyduklarını gözler önüne serdi. Kadınlar geceleri sokağa çıkmayı güvensiz bulurken, kendi güvenlik önlemlerini de kendileri alıyor. Resmi makamlara yapılan şikayetlerin yanıtsız kalması da kadınların kendilerini güvende hissetmemelerinin önemli nedenleri arasında. 10 kadından 3'ü güvende hissetmiyorİPA raporundaki verilere göre, katılımcıların yüzde 74,5’i İstanbul’u güvenli bir şehir olarak görmezken, araştırmaya katılan her 10 kadından 3’ü ise günlük hayatlarında kendilerini güvende hissetmiyor.Gece daha güvensiz Gündüz dışarıda yürürken güvende hissetmediğini ifade eden kadınların oranı yüzde 43,2 olurken, akşam için bu oran yüzde 75,2’ye çıkıyor. Görüşme yapılan kadınların yüzde 90’ı akşam geç saatlerde dışarıya nadiren çıkıyor veya hiç çıkmıyor.Sosyal medya da toplu taşıma da güvende hissettirmiyorKadınların günlük hayatı etkileniyorKatılımcıların yüzde 41,7’si güvenlik kaygıları nedeniyle gündelik hayatta yapmak istediği halde yapamadığı aktiviteler olduğunu ifade ediyor.Kadınların büyük çoğunluğu kentsel mekânda rahatça gezemediğini, tedirgin hissetmesi nedeniyle toplu taşımayı geç saatlerde kullanamadığını, rahatça dışarı çıkamadığını, istediği şekilde giyinemediğini ve kalabalıklarda tedirgin olmadan yer alamadığını belirtiyor.Kadınların yüzde 71,2’si güvenliklerini tehdit eden bir durumla karşılaştıklarında doğrudan resmi destek mekanizmalarına yönelmek yerine öncelikle hane üyeleri, aile büyükleri veya arkadaşları başta olmak üzere kendi çevrelerine danışıyor.Şikayet etmenin sonuç getirmeyeceği düşünülüyorGörüşülen her 10 kadından 3’ü hayatlarında en az bir kez fiziksel şiddet, sözlü veya cinsel taciz, ısrarlı takip vb. bir durum yaşadığını belirtiyor. 18-29 yaş aralığındaki kadınların neredeyse yarısı (yüzde 45,2) en az bir kez benzer bir durumla karşılaştığını ifade ediyor.Fiziksel şiddet, sözlü veya cinsel taciz, ısrarlı takip gibi durumlara maruz bırakılan kadınların yüzde 69,1’i, başvuruların sonuçsuz kalacağı kaygısı ve ilgili kurumlara duyulan sınırlı güven nedeniyle kolluk kuvvetlerine veya savcılığa başvurmadığını belirtiyor. Bu oran, 18-29 yaş aralığında yüzde 76,9’a yükseliyor.Şikayetçi olan kadınların yüzde 56'sının başvuruları sonuçsuz kaldı Toplumsal normlar, mağdur suçlayıcı yaklaşımlar, şiddet döngüsünden çıkamayacağına inanma ve çocuklarını koruma kaygısı gibi nedenler yetkili birimlere ulaşmayı önemli ölçüde sınırlıyor.Resmi mercilere başvurduğunu belirten kadınların yüzde 56’sı yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını ve kendileriyle yeterince ilgilenilmediğini aktarıyor.Kadınlar kendi önlemlerini kendileri alıyorKadınlar çocukları için de kaygı duyuyorKadınların yüzde 84,4’ü çocuğunun geleceğiyle ilgili kaygı duyduğunu ifade ediyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 75,4’ü çocuğunun mahallede güvenle oyun oynayamadığını düşünüyor.Görüşülen her 4 kadından 1’i çocuklarının okullarında veya mahallelerinde zorbalık veya şiddet içeren bir durumla karşılaştığını belirtiyor. Kadınların yüzde 85,5’i çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetleri yetersiz buluyor.

