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Bebek ölümleri, kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet ve istismarı araştırma komisyonlarının görev süresi uzatıldı
Bebek ölümleri, kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet ve istismarı araştırma komisyonlarının görev süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bebek ölümleri, kadına ve çocuklara şiddetle istismarı araştırmak üzere kurulan komisyonların görev süreleri 1 ay uzatıldı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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Üç TBMM araştırma komisyonunun görev sürelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu meclis araştırma komisyonlarının görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar, 13 Şubat tarihli Genel Kurul'un 57'nci birleşiminde alındı.
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tbmm, meclis araştırma komisyonu, araştırma, kadına şiddet, bebek ölümü
tbmm, meclis araştırma komisyonu, araştırma, kadına şiddet, bebek ölümü

Bebek ölümleri, kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet ve istismarı araştırma komisyonlarının görev süresi uzatıldı

02:01 14.02.2025
© AAKadına karşı şiddet- kadın cinayetleri
Kadına karşı şiddet- kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bebek ölümleri, kadına ve çocuklara şiddetle istismarı araştırmak üzere kurulan komisyonların görev süreleri 1 ay uzatıldı.
Üç TBMM araştırma komisyonunun görev sürelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu meclis araştırma komisyonlarının görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar, 13 Şubat tarihli Genel Kurul'un 57'nci birleşiminde alındı.
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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