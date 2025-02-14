https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/bebek-olumleri-kadina-karsi-siddet-cocuklara-karsi-siddet-ve-istismari-arastirma-komisyonlarinin-1093651642.html

Bebek ölümleri, kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet ve istismarı araştırma komisyonlarının görev süresi uzatıldı

Bebek ölümleri, kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet ve istismarı araştırma komisyonlarının görev süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bebek ölümleri, kadına ve çocuklara şiddetle istismarı araştırmak üzere kurulan komisyonların görev süreleri 1 ay uzatıldı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T02:01+0300

2025-02-14T02:01+0300

2025-02-14T02:01+0300

türkiye

tbmm

meclis araştırma komisyonu

araştırma

kadına şiddet

bebek ölümü

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Üç TBMM araştırma komisyonunun görev sürelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu meclis araştırma komisyonlarının görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar, 13 Şubat tarihli Genel Kurul'un 57'nci birleşiminde alındı.

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tbmm, meclis araştırma komisyonu, araştırma, kadına şiddet, bebek ölümü