https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/bebek-olumleri-kadina-karsi-siddet-cocuklara-karsi-siddet-ve-istismari-arastirma-komisyonlarinin-1093651642.html
Bebek ölümleri, kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet ve istismarı araştırma komisyonlarının görev süresi uzatıldı
Bebek ölümleri, kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet ve istismarı araştırma komisyonlarının görev süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bebek ölümleri, kadına ve çocuklara şiddetle istismarı araştırmak üzere kurulan komisyonların görev süreleri 1 ay uzatıldı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T02:01+0300
2025-02-14T02:01+0300
2025-02-14T02:01+0300
türkiye
tbmm
meclis araştırma komisyonu
araştırma
kadına şiddet
bebek ölümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104086/16/1040861664_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_38c823e472bee0cff8f6a3091fb1e87a.jpg
Üç TBMM araştırma komisyonunun görev sürelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu meclis araştırma komisyonlarının görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar, 13 Şubat tarihli Genel Kurul'un 57'nci birleşiminde alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ameliyathanede-stent-pazarligi-ozel-hastanenin-ilgili-biriminin-faaliyeti-durduruldu-1093649801.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104086/16/1040861664_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_62af0910926f43ce7ddfa68c2ede2519.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, meclis araştırma komisyonu, araştırma, kadına şiddet, bebek ölümü
tbmm, meclis araştırma komisyonu, araştırma, kadına şiddet, bebek ölümü
Bebek ölümleri, kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet ve istismarı araştırma komisyonlarının görev süresi uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bebek ölümleri, kadına ve çocuklara şiddetle istismarı araştırmak üzere kurulan komisyonların görev süreleri 1 ay uzatıldı.
Üç TBMM araştırma komisyonunun görev sürelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu meclis araştırma komisyonlarının görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar, 13 Şubat tarihli Genel Kurul'un 57'nci birleşiminde alındı.