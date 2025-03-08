https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/islam-isbirligi-teskilati-disisleri-bakanlari-toplantisi-gerceklestirildi-filistin-planlari-kabul-1094306354.html
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi: 'Filistin planları kabul edilemez'
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi: 'Filistin planları kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T04:01+0300
2025-03-08T04:01+0300
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dünya
ortadoğu
türkiye
hakan fidan
filistin
kahire
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
batı şeria
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşti. Söz konusu toplantının, Filistin meselesinin, İslam dünyasının temel meselesi olmaya devam ettiğine dair açık bir mesaj vermek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ile ilgili planların 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak, "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz" ifadesini kullandı.'Suriye'nin İİT üyeliğindem memnunuz'Fidan, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası sahnede hak ettiği yeri yeniden kazanması için birlikte çaba harcamaları gerektiğini söyleyerek, Suriye'nin İİT'e bugün yeniden üye olarak kabul edilmesi kararını da büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT toplantısında Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ve Pakistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/suriyenin-islam-isbirligi-teskilati-uyeligi-aktif-hale-getirildi-1094306056.html
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ortadoğu, türkiye, hakan fidan, filistin, kahire, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), batı şeria
ortadoğu, türkiye, hakan fidan, filistin, kahire, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), batı şeria
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi: 'Filistin planları kabul edilemez'
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ile ilgili planların 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu vurguladığı konuşmadınsa Suriye'nin İİT'na yeniden üyeliğinden memnun olduklarını ifade etti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşti. Söz konusu toplantının, Filistin meselesinin, İslam dünyasının temel meselesi olmaya devam ettiğine dair açık bir mesaj vermek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ile ilgili planların 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak, "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz" ifadesini kullandı.
'Suriye'nin İİT üyeliğindem memnunuz'
Fidan, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası sahnede hak ettiği yeri yeniden kazanması için birlikte çaba harcamaları gerektiğini söyleyerek, Suriye'nin İİT'e bugün yeniden üye olarak kabul edilmesi kararını da büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT toplantısında Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ve Pakistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.