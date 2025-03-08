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Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliği aktif hale getirildi

Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliği aktif hale getirildi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığından Bir yetkili, Türkiye'nin girişimleriyle Suriyenin İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeliğinin yeniden aktif hale getirildiğini açıkladı. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T02:58+0300

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dünya

türkiye

ortadoğu

hakan fidan

suriye

ankara

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ankara'nın, Suriye'nin 13 yıl aradan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) dönüş sürecini başlattığını ve Suriye Dışişleri Bakanı'nın Cidde'deki görüşmelere katıldığını söyledi.Dıişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada, "Toplantıda Türkiye'nin de katkıda bulunduğu bir taslak karar kabul edildi. Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıya alınmış olan İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki üyeliği yeniden başlatıldı. Karar kabul edildikten sonra yeni Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani müzakere masasına oturdu" ifadelerini kullandı.İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Cidde'de gerçekleştirildi ve toplantının gündemine Türkiye'nin girişimiyle Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olması konusu alındı.Suriye'nin İİT üyeliği, 14-15 Ağustos 2012'de Mekke'de düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde askıya alınmıştı.

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türkiye, ortadoğu, hakan fidan, suriye, ankara, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), dışişleri bakanlığı