https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ilhan-sesen-entube-mi-edildi-saglik-durumu-kotulesti-mi-ailesinden-aciklama-geldi-1094309381.html
İlhan Şeşen entübe mi edildi? Sağlık durumu kötüleşti mi? Ailesinden açıklama geldi
İlhan Şeşen entübe mi edildi? Sağlık durumu kötüleşti mi? Ailesinden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen’in sağlık durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği iddiaları gündeme yansıdı. Şeşen’in yeğeni Burhan Şeşen, sanatçının... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T09:27+0300
2025-03-08T09:27+0300
2025-03-08T09:27+0300
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Geçtiğimiz günlerde 55. sanat yılını Kadıköy’de kutlayan ve sahneye çıkan İlhan Şeşen, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyor. Son günlerde sanatçının sağlık durumunun kötüleştiği, entübe edildiği ve tedavi seçeneklerinin tükendiği yönündeki iddialar, hayranları arasında endişe yarattı.İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl? Aileden açıklama geldiİddiaların yayılmasının ardından İlhan Şeşen’in yeğeni ve aynı zamanda müzisyen olan Burhan Şeşen, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden bir açıklama yaptı. Amcasının eşi Arzu Şeşen ile görüştüğünü belirten Burhan Şeşen, “Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok” ifadelerini kullandı.Sanatçının sağlık durumu takip ediliyor2023 yılından bu yana akciğer kanseri tedavisi gören İlhan Şeşen, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde artan spekülasyonlara rağmen, ailesi ve yakın çevresi sanatçının durumunun stabil olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sosyal-medya-fenomeni-efecan-kultur-hayatini-kaybetti-mukbang-akimi-nedir-tehlike-mi-saciyor-1094309015.html
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i̇lhan şeşen, burhan şeşen, şarkıcı, entübe, kadıköy, twitter
i̇lhan şeşen, burhan şeşen, şarkıcı, entübe, kadıköy, twitter
İlhan Şeşen entübe mi edildi? Sağlık durumu kötüleşti mi? Ailesinden açıklama geldi
Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen’in sağlık durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği iddiaları gündeme yansıdı. Şeşen’in yeğeni Burhan Şeşen, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu ve endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.
Geçtiğimiz günlerde 55. sanat yılını Kadıköy’de kutlayan ve sahneye çıkan İlhan Şeşen, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyor. Son günlerde sanatçının sağlık durumunun kötüleştiği, entübe edildiği ve tedavi seçeneklerinin tükendiği yönündeki iddialar, hayranları arasında endişe yarattı.
İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl? Aileden açıklama geldi
İddiaların yayılmasının ardından İlhan Şeşen’in yeğeni ve aynı zamanda müzisyen olan Burhan Şeşen, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden bir açıklama yaptı. Amcasının eşi Arzu Şeşen ile görüştüğünü belirten Burhan Şeşen, “Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok” ifadelerini kullandı.
Sanatçının sağlık durumu takip ediliyor
2023 yılından bu yana akciğer kanseri tedavisi gören İlhan Şeşen, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde artan spekülasyonlara rağmen, ailesi ve yakın çevresi sanatçının durumunun stabil olduğunu vurguluyor.