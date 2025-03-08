https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ilhan-sesen-entube-mi-edildi-saglik-durumu-kotulesti-mi-ailesinden-aciklama-geldi-1094309381.html

İlhan Şeşen entübe mi edildi? Sağlık durumu kötüleşti mi? Ailesinden açıklama geldi

İlhan Şeşen entübe mi edildi? Sağlık durumu kötüleşti mi? Ailesinden açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen’in sağlık durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği iddiaları gündeme yansıdı. Şeşen’in yeğeni Burhan Şeşen, sanatçının... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T09:27+0300

2025-03-08T09:27+0300

2025-03-08T09:27+0300

yaşam

i̇lhan şeşen

burhan şeşen

şarkıcı

entübe

kadıköy

twitter

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Geçtiğimiz günlerde 55. sanat yılını Kadıköy’de kutlayan ve sahneye çıkan İlhan Şeşen, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyor. Son günlerde sanatçının sağlık durumunun kötüleştiği, entübe edildiği ve tedavi seçeneklerinin tükendiği yönündeki iddialar, hayranları arasında endişe yarattı.İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl? Aileden açıklama geldiİddiaların yayılmasının ardından İlhan Şeşen’in yeğeni ve aynı zamanda müzisyen olan Burhan Şeşen, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden bir açıklama yaptı. Amcasının eşi Arzu Şeşen ile görüştüğünü belirten Burhan Şeşen, “Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok” ifadelerini kullandı.Sanatçının sağlık durumu takip ediliyor2023 yılından bu yana akciğer kanseri tedavisi gören İlhan Şeşen, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde artan spekülasyonlara rağmen, ailesi ve yakın çevresi sanatçının durumunun stabil olduğunu vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sosyal-medya-fenomeni-efecan-kultur-hayatini-kaybetti-mukbang-akimi-nedir-tehlike-mi-saciyor-1094309015.html

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i̇lhan şeşen, burhan şeşen, şarkıcı, entübe, kadıköy, twitter