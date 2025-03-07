https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ozgur-ozel-adnan-bekeri-mansur-beye-yakin-biri-olarak-biliyoruz-mansur-bey-adnan-gelebilir-demisti-1094288537.html

Özgür Özel: Adnan Beker'i Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz, Mansur Bey 'Adnan gelebilir' demişti bana

Özgür Özel: Adnan Beker'i Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz, Mansur Bey 'Adnan gelebilir' demişti bana

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Beker için "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerini kullanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T15:28+0300

2025-03-07T15:28+0300

2025-03-07T15:28+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

mansur yavaş

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

adnan beker

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Özgür Özel, Adnan Beker için "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerini kullanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.'Bütün dünya, faizleri enflasyonun üstüne taşırken Erdoğan, faiz indirdi'Now TV'deki Çalar Saat programında soruları yanıtlayan Özel, ekonomiye ve CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmeler bulundu.Özel, enflasyona ilişkin şunları söyledi:'Kararımı verdim, 'Şu aday' demedim'Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere 23 Mart'ta sandığa gideceklerini ve şu an tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Özel, "Sorunları konuşabildiğimiz bir süreci başlatmak için de bir erken seçim süreci başlattık. 'Erken seçimin adayı erken belirlenir' diye 23 Mart günü sandığa gideceğiz. Erken seçim sandığını önümüze getirmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz sandıktan başka bir şey bilmeyiz. Ben kendim aday değilim. Kararımı verdim, 'Şu aday' demedim. 'Kurultayımızda da bundan sonra ön seçim olacak.' dedim, 'Cumhurbaşkanı adayımızı da ön seçimle belirleyeceğiz.' dedik. 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte gidip adayımıza karar vereceğiz. Bu, bir demokrasi devrimidir ve Türkiye'de örnek olacak." ifadelerini kullandı.'Adnan Beker'i, Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz'Özel, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ortak hedeflerinin Türkiye'yi selamete kavuşturmak olduğunu dile getirerek, "23 Mart günü adayımızın arkasına en az 1 milyon kişi geçeceğiz. Mansur Bey ile bir kırgınlık yok, süreci hep birlikte yürütüyoruz." dedi.Adnan Beker'in CHP'ye geçişine Yavaş'ın şaşırdığı yönündeki soruya ilişkin Özel, "Adnan Beker'i, Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz. 6 ay önce de Mansur Bey, 'Adnan gelebilir.' demişti bana. Adnan Bey'in geçmişteki söylemlerinden dolayı 'Biraz izleyelim.' dedik. 'Sana emanet ediyorum.' dedim, onların arasında bir sorun yok." yanıtını verdi.

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özgür özel, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), adnan beker