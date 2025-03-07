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Özgür Özel: Adnan Beker'i Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz, Mansur Bey 'Adnan gelebilir' demişti bana
Özgür Özel: Adnan Beker'i Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz, Mansur Bey 'Adnan gelebilir' demişti bana
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Beker için "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerini kullanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T15:28+0300
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Özgür Özel, Adnan Beker için "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerini kullanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.'Bütün dünya, faizleri enflasyonun üstüne taşırken Erdoğan, faiz indirdi'Now TV'deki Çalar Saat programında soruları yanıtlayan Özel, ekonomiye ve CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmeler bulundu.Özel, enflasyona ilişkin şunları söyledi:'Kararımı verdim, 'Şu aday' demedim'Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere 23 Mart'ta sandığa gideceklerini ve şu an tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Özel, "Sorunları konuşabildiğimiz bir süreci başlatmak için de bir erken seçim süreci başlattık. 'Erken seçimin adayı erken belirlenir' diye 23 Mart günü sandığa gideceğiz. Erken seçim sandığını önümüze getirmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz sandıktan başka bir şey bilmeyiz. Ben kendim aday değilim. Kararımı verdim, 'Şu aday' demedim. 'Kurultayımızda da bundan sonra ön seçim olacak.' dedim, 'Cumhurbaşkanı adayımızı da ön seçimle belirleyeceğiz.' dedik. 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte gidip adayımıza karar vereceğiz. Bu, bir demokrasi devrimidir ve Türkiye'de örnek olacak." ifadelerini kullandı.'Adnan Beker'i, Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz'Özel, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ortak hedeflerinin Türkiye'yi selamete kavuşturmak olduğunu dile getirerek, "23 Mart günü adayımızın arkasına en az 1 milyon kişi geçeceğiz. Mansur Bey ile bir kırgınlık yok, süreci hep birlikte yürütüyoruz." dedi.Adnan Beker'in CHP'ye geçişine Yavaş'ın şaşırdığı yönündeki soruya ilişkin Özel, "Adnan Beker'i, Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz. 6 ay önce de Mansur Bey, 'Adnan gelebilir.' demişti bana. Adnan Bey'in geçmişteki söylemlerinden dolayı 'Biraz izleyelim.' dedik. 'Sana emanet ediyorum.' dedim, onların arasında bir sorun yok." yanıtını verdi.
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özgür özel, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), adnan beker
özgür özel, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), adnan beker

Özgür Özel: Adnan Beker'i Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz, Mansur Bey 'Adnan gelebilir' demişti bana

15:28 07.03.2025
© Fotoğraf : CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© Fotoğraf : CHP
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Beker için "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerini kullanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.
Özgür Özel, Adnan Beker için "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerini kullanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

'Bütün dünya, faizleri enflasyonun üstüne taşırken Erdoğan, faiz indirdi'

Now TV'deki Çalar Saat programında soruları yanıtlayan Özel, ekonomiye ve CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmeler bulundu.
Özel, enflasyona ilişkin şunları söyledi:
"Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmeye geldi, 2,5 yıldır aynı yerde hatta biraz daha yüksek. Şimşek geldiğinde Erdoğan, 'Bakanımız geldi, artık rasyonel politikalara geçiliyor.' dedi. Avrupa'daki liderlerle de enflasyon meselesini konuştuk. Bütün dünya faizleri artırdı, 'Enflasyonun karşısında param ezilecek' diye, insanlar harcamalara ya da dövize yönelmesin diye faizleri artırdılar. Para, ülkelerin bankasında tutuldu, enflasyon bütün dünyada yerine oturdu. Erdoğan, 'Faiz haramdır.' dedi. Bütün dünya, faizleri enflasyonun üstüne taşırken Erdoğan, faiz indirdi. O indirdikçe enflasyon, fiyatlar arttı, dövize yöneldiler. O süreçte devletin rezervleri de eridi, yapacak bir şey kalmayınca enflasyon fırladı, gitti. TÜİK, yıllık enflasyon yüzde 40 diyor."

'Kararımı verdim, 'Şu aday' demedim'

Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere 23 Mart'ta sandığa gideceklerini ve şu an tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Özel, "Sorunları konuşabildiğimiz bir süreci başlatmak için de bir erken seçim süreci başlattık. 'Erken seçimin adayı erken belirlenir' diye 23 Mart günü sandığa gideceğiz. Erken seçim sandığını önümüze getirmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz sandıktan başka bir şey bilmeyiz. Ben kendim aday değilim. Kararımı verdim, 'Şu aday' demedim. 'Kurultayımızda da bundan sonra ön seçim olacak.' dedim, 'Cumhurbaşkanı adayımızı da ön seçimle belirleyeceğiz.' dedik. 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte gidip adayımıza karar vereceğiz. Bu, bir demokrasi devrimidir ve Türkiye'de örnek olacak." ifadelerini kullandı.

'Adnan Beker'i, Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz'

Özel, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ortak hedeflerinin Türkiye'yi selamete kavuşturmak olduğunu dile getirerek, "23 Mart günü adayımızın arkasına en az 1 milyon kişi geçeceğiz. Mansur Bey ile bir kırgınlık yok, süreci hep birlikte yürütüyoruz." dedi.
Adnan Beker'in CHP'ye geçişine Yavaş'ın şaşırdığı yönündeki soruya ilişkin Özel, "Adnan Beker'i, Mansur Bey'e yakın biri olarak biliyoruz. 6 ay önce de Mansur Bey, 'Adnan gelebilir.' demişti bana. Adnan Bey'in geçmişteki söylemlerinden dolayı 'Biraz izleyelim.' dedik. 'Sana emanet ediyorum.' dedim, onların arasında bir sorun yok." yanıtını verdi.
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