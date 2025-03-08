https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hemofili-a-hastalarina-deri-alti-uygulanabilen-ilac-geri-odeme-kapsamina-alindi-1094322795.html
Hemofili A hastalarına iyi haber: Deri altı uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındı
Hemofili A hastalarına iyi haber: Deri altı uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındı
Sputnik Türkiye
Bakan Işıkhan, hemofili A hastalarına deri altı uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T18:44+0300
2025-03-08T18:44+0300
2025-03-08T18:45+0300
sağlik
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
hemofili
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalarının derilerinin altına uygulanabilen ilacının geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/5-kanser-ilaci-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1094240586.html
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, hemofili
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, hemofili
Hemofili A hastalarına iyi haber: Deri altı uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındı
18:44 08.03.2025 (güncellendi: 18:45 08.03.2025)
Bakan Işıkhan, hemofili A hastalarına deri altı uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalarının derilerinin altına uygulanabilen ilacının geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedavi ile özellikle hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyük kolaylık sağlamış oluyoruz. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum."
Hemofili A nedir?
Hemofili A, kanın normal pıhtılaşma sürecini etkileyen bir kanama bozukluğu olarak biliniyor