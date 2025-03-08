Hemofili A hastalarına iyi haber: Deri altı uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındı

"Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedavi ile özellikle hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyük kolaylık sağlamış oluyoruz. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum."