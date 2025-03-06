https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/5-kanser-ilaci-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1094240586.html

5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Sputnik Türkiye

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun düzenlemesiyle 5 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T10:11+0300

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türki̇ye

vedat ışıkhan

kanser

ilaç

geri ödeme

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Kritik açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

türki̇ye

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vedat ışıkhan, kanser, ilaç, geri ödeme, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı