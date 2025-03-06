https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/5-kanser-ilaci-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1094240586.html
5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı
5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı
Sputnik Türkiye
Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun düzenlemesiyle 5 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T10:11+0300
2025-03-06T10:11+0300
2025-03-06T10:11+0300
türki̇ye
vedat ışıkhan
kanser
ilaç
geri ödeme
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Kritik açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.
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vedat ışıkhan, kanser, ilaç, geri ödeme, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan, kanser, ilaç, geri ödeme, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı
Ayrıntılar geliyor
Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun düzenlemesiyle 5 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Kritik açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.