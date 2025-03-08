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Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti
Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hatay Antakya'da inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T13:43+0300
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türki̇ye
hatay
yangın
yangın söndürme
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangında, konteynerde kalan işçiden İbrahim Y. hayatını kaybetti, Mehmet Ali Ö. yaralandı.Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bolu-yanginina-iliskin-her-gun-yeni-bir-ihmal-ortaya-cikiyor-otelde-hicbir-onlem-yok--1094250816.html
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hatay, yangın, yangın söndürme, konteyner
hatay, yangın, yangın söndürme, konteyner

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti

13:43 08.03.2025 (güncellendi: 13:44 08.03.2025)
© İHA / İBRAHİM FURKAN ÇELİKAtaşehir'de inşaat şantiyesinin içinde bulunan konteyner evlerde yangın meydana geldi. Yangın yoğun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken 3 kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir'de inşaat şantiyesinin içinde bulunan konteyner evlerde yangın meydana geldi. Yangın yoğun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken 3 kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© İHA / İBRAHİM FURKAN ÇELİK
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Hatay Antakya'da inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi.
İşçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, konteynerde kalan işçiden İbrahim Y. hayatını kaybetti, Mehmet Ali Ö. yaralandı.
Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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