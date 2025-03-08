https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hatayda-iscilerin-kaldigi-konteynerde-yangin-cikti-1094315722.html
Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti
Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hatay Antakya'da inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T13:43+0300
2025-03-08T13:43+0300
2025-03-08T13:44+0300
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hatay
yangın
yangın söndürme
konteyner
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangında, konteynerde kalan işçiden İbrahim Y. hayatını kaybetti, Mehmet Ali Ö. yaralandı.Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bolu-yanginina-iliskin-her-gun-yeni-bir-ihmal-ortaya-cikiyor-otelde-hicbir-onlem-yok--1094250816.html
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hatay, yangın, yangın söndürme, konteyner
hatay, yangın, yangın söndürme, konteyner
Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti
13:43 08.03.2025 (güncellendi: 13:44 08.03.2025)
Hatay Antakya'da inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi.
İşçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, konteynerde kalan işçiden İbrahim Y. hayatını kaybetti, Mehmet Ali Ö. yaralandı.
Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.