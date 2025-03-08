https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hatayda-iscilerin-kaldigi-konteynerde-yangin-cikti-1094315722.html

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hatay Antakya'da inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T13:43+0300

2025-03-08T13:43+0300

2025-03-08T13:44+0300

türki̇ye

hatay

yangın

yangın söndürme

konteyner

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangında, konteynerde kalan işçiden İbrahim Y. hayatını kaybetti, Mehmet Ali Ö. yaralandı.Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bolu-yanginina-iliskin-her-gun-yeni-bir-ihmal-ortaya-cikiyor-otelde-hicbir-onlem-yok--1094250816.html

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