https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/real-madrid-kazandi-arda-guler-tartisma-yaratti-ancelotti-ovdu-ama-elestiriler-bitmedi-1094027887.html
Real Madrid kazandı, Arda Güler tartışma yarattı: Ancelotti övdü ama eleştiriler bitmedi
Real Madrid kazandı, Arda Güler tartışma yarattı: Ancelotti övdü ama eleştiriler bitmedi
Sputnik Türkiye
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid’in Real Sociedad’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Carlo... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T10:51+0300
2025-02-27T10:51+0300
2025-02-27T10:51+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
ispanya
performans
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İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad’ı 1-0 mağlup ederek final için avantaj sağladı. Karşılaşmada Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez bir kupa maçına ilk 11’de başladı.Milli futbolcu, 84 dakika boyunca sahada kalırken şu istatistiklere imza attı:Ancelotti: Arda pozisyonunda çok i̇yi çalıştıReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası Arda Güler’in performansından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ancelotti, özellikle milli oyuncunun defansif katkısına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:"Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı. İşin defansif tarafında takıma çok yardımcı oldu ve biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı."Ancelotti’nin açıklamaları, genç oyuncunun taktik disipline olan uyumunun altını çizerken, İspanyol basınında farklı yorumlar geldi.İspanyol yorumculardan arda güler’e eleştiriAncelotti’nin aksine, İspanyol futbol yorumcuları Arda Güler’in performansından memnun kalmadı.Futbol yorumcusu Alvaro Benito, Real Madrid’in oyun sisteminin Arda Güler’e uygun olmadığını ve bu yüzden genç oyuncunun sahada etkili gözükmediğini söyledi."Arda Güler maçta fark edilmedi çünkü Real Madrid’in oyun sistemi ona uymuyor."Bir diğer İspanyol yorumcu Tomas Roncero ise daha sert eleştirilerde bulundu. Roncero, Real Madrid’de tüm oyuncuların maça yüksek konsantrasyonla çıktığını, ancak Arda Güler’in bu mücadelede fark yaratamadığını öne sürdü."Arda Güler hariç Real Madrid’in tüm oyuncuları son derece odaklanmıştı ve kupayı önemsiyordu."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/real-madridde-sure-alamayan-arda-gulerin-yeni-takimini-duyurdular-bonservisi-bile-belli-oldu-1094007489.html
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arda güler, carlo ancelotti, ispanya, performans
arda güler, carlo ancelotti, ispanya, performans
Real Madrid kazandı, Arda Güler tartışma yarattı: Ancelotti övdü ama eleştiriler bitmedi
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid’in Real Sociedad’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcunun performansından memnuniyetini dile getirirken, İspanyol yorumcular genç oyuncuyu eleştirdi.
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad’ı 1-0 mağlup ederek final için avantaj sağladı. Karşılaşmada Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez bir kupa maçına ilk 11’de başladı.
Milli futbolcu, 84 dakika boyunca sahada kalırken şu istatistiklere imza attı:
26 pas denemesinin 21’inde isabet sağladı Rakip ceza sahasında 1 kez topla buluştu 8 ikili mücadeleye girerken bunların 5’ini kazandı
Ancelotti: Arda pozisyonunda çok i̇yi çalıştı
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası Arda Güler’in performansından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ancelotti, özellikle milli oyuncunun defansif katkısına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı. İşin defansif tarafında takıma çok yardımcı oldu ve biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı."
Ancelotti’nin açıklamaları, genç oyuncunun taktik disipline olan uyumunun altını çizerken, İspanyol basınında farklı yorumlar geldi.
İspanyol yorumculardan arda güler’e eleştiri
Ancelotti’nin aksine, İspanyol futbol yorumcuları Arda Güler’in performansından memnun kalmadı.
Futbol yorumcusu Alvaro Benito, Real Madrid’in oyun sisteminin Arda Güler’e uygun olmadığını ve bu yüzden genç oyuncunun sahada etkili gözükmediğini söyledi.
"Arda Güler maçta fark edilmedi çünkü Real Madrid’in oyun sistemi ona uymuyor."
Bir diğer İspanyol yorumcu Tomas Roncero ise daha sert eleştirilerde bulundu. Roncero, Real Madrid’de tüm oyuncuların maça yüksek konsantrasyonla çıktığını, ancak Arda Güler’in bu mücadelede fark yaratamadığını öne sürdü.
"Arda Güler hariç Real Madrid’in tüm oyuncuları son derece odaklanmıştı ve kupayı önemsiyordu."