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Palandöken’de çığ düştü: Kayakçılar son anda kurtuldu
Palandöken’de çığ düştü: Kayakçılar son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde çığ düştü. Yabancı uyruklu 4 kayakçının bölgede bulunduğu ve çığ... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
erzurum
palandöken
erzurum valisi mustafa çiftçi
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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ paniği yaşandı. Saat 11.30 sıralarında kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bölgeye giren 4 yabancı uyruklu kayakçı çığ düşmesine sebep oldu.Çığ anına ait görüntülerde, kayakçıların son anda çığdan kaçtığı görüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeye AFAD, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edilerek alan taraması başlatıldı.Geçmişte yaşanan çığ felaketi hafızalardaPalandöken Dağı, çığ riskinin yüksek olduğu bölgelerden biri. Geçtiğimiz yıl 21 Aralık 2024’te, Judo Milli Takımı’nın Sultan Sekisi bölgesinde yaptığı yüksek irtifa kampı sırasında yaşanan çığ felaketinde, 1 sporcu hayatını kaybetmiş, 3 sporcu ise yaralanmıştı. Bu olay, bölgede alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koymuştu.Bölgeye Jandarma ve AFAD sevk edildiKayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde yaşanan çığın ardından, ekipler bölgede tarama faaliyetlerine devam ediyor. Kayakçıların çığ tehlikesine neden olabilecek alanlara girmemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, bölgenin hassas bir yapıya sahip olduğunu belirtti.Erzurum Valisi programını yarıda kestiÇığ olayı sırasında, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde düzenlenen Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali’ne katılıyordu. Vali Çiftçi, olayla ilgili bilgi aldıktan sonra Erzurum’a dönerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı.Kayakçılara uyarılar yenilendiPalandöken Kayak Merkezi, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesiyle biliniyor. Uzmanlar, kayakçıların belirlenmiş pistlerin dışına çıkmaması gerektiğini ve güvenlik uyarılarına uymalarının hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı.Palandöken çığ riskiyle gündemdePalandöken Dağı’nın yüksek kesimlerinde çığ riski her zaman varlığını koruyor. Hem amatör kayakçıların hem de profesyonel sporcuların bu riskleri dikkate alarak hareket etmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/istanbula-kar-geri-geliyor-3-gun-surecek-yogun-yagis-bekleniyor-1093689074.html
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palandöken çığ, palandöken kayak merkezi, erzurum çığ olayı, yusufun deresi çığ, kayakçılar çığ tehlikesi, palandöken judo milli takımı çığ, erzurum çığ felaketi, uluslararası kristal buz festivali, kayak çığ uyarısı
palandöken çığ, palandöken kayak merkezi, erzurum çığ olayı, yusufun deresi çığ, kayakçılar çığ tehlikesi, palandöken judo milli takımı çığ, erzurum çığ felaketi, uluslararası kristal buz festivali, kayak çığ uyarısı

Palandöken’de çığ düştü: Kayakçılar son anda kurtuldu

13:01 15.02.2025 (güncellendi: 13:31 15.02.2025)
© AA / Tevhid Furkan NehriErzurum kar yağışı
Erzurum kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA / Tevhid Furkan Nehri
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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde çığ düştü. Yabancı uyruklu 4 kayakçının bölgede bulunduğu ve çığ düşmesine neden olduğu iddia edilirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler, alan taramasına devam ediyor. İşte çığ anına dair detaylar
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ paniği yaşandı. Saat 11.30 sıralarında kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bölgeye giren 4 yabancı uyruklu kayakçı çığ düşmesine sebep oldu.
Çığ anına ait görüntülerde, kayakçıların son anda çığdan kaçtığı görüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeye AFAD, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edilerek alan taraması başlatıldı.

Geçmişte yaşanan çığ felaketi hafızalarda

Palandöken Dağı, çığ riskinin yüksek olduğu bölgelerden biri. Geçtiğimiz yıl 21 Aralık 2024’te, Judo Milli Takımı’nın Sultan Sekisi bölgesinde yaptığı yüksek irtifa kampı sırasında yaşanan çığ felaketinde, 1 sporcu hayatını kaybetmiş, 3 sporcu ise yaralanmıştı. Bu olay, bölgede alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koymuştu.

Bölgeye Jandarma ve AFAD sevk edildi

Kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde yaşanan çığın ardından, ekipler bölgede tarama faaliyetlerine devam ediyor. Kayakçıların çığ tehlikesine neden olabilecek alanlara girmemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, bölgenin hassas bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Erzurum Valisi programını yarıda kesti

Çığ olayı sırasında, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde düzenlenen Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali’ne katılıyordu. Vali Çiftçi, olayla ilgili bilgi aldıktan sonra Erzurum’a dönerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı.

Kayakçılara uyarılar yenilendi

Palandöken Kayak Merkezi, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesiyle biliniyor. Uzmanlar, kayakçıların belirlenmiş pistlerin dışına çıkmaması gerektiğini ve güvenlik uyarılarına uymalarının hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı.

Palandöken çığ riskiyle gündemde

Palandöken Dağı’nın yüksek kesimlerinde çığ riski her zaman varlığını koruyor. Hem amatör kayakçıların hem de profesyonel sporcuların bu riskleri dikkate alarak hareket etmesi gerekiyor.
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