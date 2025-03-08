https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ece-gurelle-ilgili-ilginc-iddia-egitmeni-konustu-cadilik-egitimi-aliyordu-1094311225.html

Ece Gürel'le ilgili ilginç iddia, eğitmeni konuştu: 'Cadılık eğitimi alıyordu'

Ece Gürel'le ilgili ilginç iddia, eğitmeni konuştu: 'Cadılık eğitimi alıyordu'

Sputnik Türkiye

Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kaybolduktan sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ön otopsi raporu tamamlandı. Gürel’in ölüm sebebinin... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T10:59+0300

2025-03-08T10:59+0300

2025-03-08T10:59+0300

türki̇ye

ece gürel

mimar

iddia

belgrad ormanı

cadı

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Sarp bir ormanlık alanda bitkin halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Ece Gürel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda, Gürel’in vücudunda herhangi bir ateşli silah yarası ya da ölümcül bir travmatik belirti bulunmadığı ifade edildi.Raporda ayrıca, vücudunda çok sayıda sıyrık, çalı-çırpı izleri ve düşmeye bağlı morluklar tespit edildiği, bunun yanı sıra kenelere rastlandığı belirtildi. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi testi negatif çıkarken, Gürel’in hipotermiye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı da raporda yer aldı.Yetkililer, kesin ölüm sebebinin biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik test sonuçlarının tamamlanmasıyla netleşeceğini belirtti.Ece Gürel’in kaybolma hikâyesi2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden, Belgrad Ormanı’na gitmek üzere ayrılan Ece Gürel’den haber alınamayınca yakınları arama kurtarma ekiplerine başvurdu.4 Mart’ta Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ormanda ulaşıldı. Ekiplerin 4 gün süren çalışmaları sonucunda, Gürel önceki gece saat 01.15’te ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Gürel’in cenazesi, Bağcılar Güneşli Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı’na defnedildi.Spritüel i̇ddialar gündeme geldiEce Gürel’in ölümüyle ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Gürel’in ölümünün ardından iş yerinde mobbinge uğradığına dair iddialar da konuşulurken en çok dikkat çeken konulardan biri ‘cadılık eğitimi’ aldığı yönündeki iddialar oldu.Gazeteci Türker Akıncı’ya konuşan eğitmen Hale Özen, Gürel’in Eylül ayında ‘Witchcraft’ yani ‘Cadılık Zanaati’ eğitimine başladığını söyledi. Özen, “Adı sadece cadılık zanaati... İlk dört dersten sonra öğrenciler ‘Biz buraya spiritüel bir şeyler var diye geldik, ama siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Özen, herhangi bir şeyin gizlenmediğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ece-gurelin-olum-nedeni-kesinlesti-on-otopsi-raporundan-carpici-detaylar-1094306825.html

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ece gürel, mimar, iddia, belgrad ormanı, cadı