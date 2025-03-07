https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-neden-hayatini-kaybetti-olum-sebebi-duyuruldu-1094284994.html
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni netleşti: Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni netleşti: Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu
Sputnik Türkiye
Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu! "Ece Gürel neden öldü?", "Ece Gürel’in ölüm sebebi ne?", "Belgrad Ormanı’nda ne oldu?", "Hipotermi mi, kalp krizi mi?" soruları gündemde. İşte savcılık raporu
2025-03-07T14:08+0300
2025-03-07T14:08+0300
2025-03-07T14:49+0300
türki̇ye
ece gürel
belgrad ormanı
hipotermi
iç kanama
kalp krizi
orman
mimar
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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı halde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Gürel, sarp ormanlık alanda bulunarak Maslak'taki özel hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel’in, tedavisi sırasında kalbi durdu ancak doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Gürel, tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı saat 03.40’ta hayatını kaybetti.Bakan Memişoğlu açıkladı: Ece Gürel'in ölüm nedeni belli olduSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.Ece Gürel’in ölümü hakkında savcılık raporunda şu ifadelere yer verildi:"Vefat eden kişi bulunduğunda hipotermi halinde olup vücut ısısı 25 dereceydi. Hastaneye getirildiğinde kalp krizi geçirdi, yapılan müdahaleler sonucu hayata döndü ve entübe edildi. 6 Mart 2025 saat 16.00 sıralarında iç organlarında kanamalar başladı. 7 Mart 2025 saat 03.40’ta vefat etti. Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı."Gürel’in naaşı, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ece Gürel, Bağcılar Güneşli Meydan Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Ece Gürel’in son anlarıArama çalışmalarının ikinci gününde, Ece Gürel'in evinden çıktığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Çalışmaların üçüncü gününde, Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları bulundu. Bulunduğu noktadan 14 kilometre uzaklıkta ise bir hırka tespit edildi.Ece Gürel neden ormana gitti?Ece Gürel’in neden ormana gittiği, kişisel eşyalarını neden bıraktığı ve ormanda dört gün boyunca ne yaşadığı hâlâ bilinmiyor. Polis ekipleri, Gürel’in bulunduğu gün üzerindeki kıyafetleri incelemeye aldı ve herhangi bir şüpheli durum olup olmadığını araştırıyor.Olayla ilgili resmi otopsi raporunun açıklanması beklenirken, Gürel’in ölümüyle ilgili gizem hâlâ sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/muge-anli-canli-yayinda-ece-gurelin-olum-nedenini-acikladi-ilk-bulgulari-paylasti-1094278900.html
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ece gürel, belgrad ormanı, hipotermi, iç kanama, kalp krizi, orman, mimar
ece gürel, belgrad ormanı, hipotermi, iç kanama, kalp krizi, orman, mimar
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni netleşti: Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu
14:08 07.03.2025 (güncellendi: 14:49 07.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel’in ölüm nedeni merak edilirken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı halde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gürel, sarp ormanlık alanda bulunarak Maslak'taki özel hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel’in, tedavisi sırasında kalbi durdu ancak doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.
Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Gürel, tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı saat 03.40’ta hayatını kaybetti.
Bakan Memişoğlu açıkladı: Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.
Ece Gürel’in ölümü hakkında savcılık raporunda şu ifadelere yer verildi:
"Vefat eden kişi bulunduğunda hipotermi halinde olup vücut ısısı 25 dereceydi. Hastaneye getirildiğinde kalp krizi geçirdi, yapılan müdahaleler sonucu hayata döndü ve entübe edildi. 6 Mart 2025 saat 16.00 sıralarında iç organlarında kanamalar başladı. 7 Mart 2025 saat 03.40’ta vefat etti. Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı."
Gürel’in naaşı, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ece Gürel, Bağcılar Güneşli Meydan Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Arama çalışmalarının ikinci gününde, Ece Gürel'in evinden çıktığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Gürel’in, Hacıosman durağından İETT otobüsüne bindiği
Belgrad Ormanı girişinde indiği ve bir süre yürüdüğü
anların güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.
Çalışmaların üçüncü gününde, Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları bulundu. Bulunduğu noktadan 14 kilometre uzaklıkta ise bir hırka tespit edildi.
Ece Gürel neden ormana gitti?
Ece Gürel’in neden ormana gittiği, kişisel eşyalarını neden bıraktığı ve ormanda dört gün boyunca ne yaşadığı hâlâ bilinmiyor. Polis ekipleri, Gürel’in bulunduğu gün üzerindeki kıyafetleri incelemeye aldı ve herhangi bir şüpheli durum olup olmadığını araştırıyor.
Olayla ilgili resmi otopsi raporunun açıklanması beklenirken, Gürel’in ölümüyle ilgili gizem hâlâ sürüyor.