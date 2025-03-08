https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/dem-parti-heyeti-mhpyi-ziyaret-edecek-tarih-belli-oldu-1094315153.html

DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret edecek: Tarih belli oldu

DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret edecek: Tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T12:57+0300

2025-03-08T12:57+0300

2025-03-08T13:25+0300

türki̇ye

mhp

abdullah öcalan

dem parti

dem parti i̇mralı çağrısı

dem parti i̇mralı heyeti

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DEM Parti'nin siyasi partiler turu kapsamındaki ziyareti için MHP'den 17 Mart için randevu verildi.DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, "DEM Parti heyeti 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek. Ziyaretin yeri ve saati henüz netleşmedi." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/msb-kaynaklari-pkk-derhal-silahlarini-teslim-etmeli-1094247871.html

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mhp, abdullah öcalan, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti