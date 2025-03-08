https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/dem-parti-heyeti-mhpyi-ziyaret-edecek-tarih-belli-oldu-1094315153.html
DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret edecek: Tarih belli oldu
DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret edecek: Tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T12:57+0300
2025-03-08T12:57+0300
2025-03-08T13:25+0300
türki̇ye
mhp
abdullah öcalan
dem parti
dem parti i̇mralı çağrısı
dem parti i̇mralı heyeti
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DEM Parti'nin siyasi partiler turu kapsamındaki ziyareti için MHP'den 17 Mart için randevu verildi.DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, "DEM Parti heyeti 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek. Ziyaretin yeri ve saati henüz netleşmedi." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/msb-kaynaklari-pkk-derhal-silahlarini-teslim-etmeli-1094247871.html
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mhp, abdullah öcalan, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
mhp, abdullah öcalan, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret edecek: Tarih belli oldu
12:57 08.03.2025 (güncellendi: 13:25 08.03.2025)
DEM Parti heyeti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek.
DEM Parti'nin siyasi partiler turu kapsamındaki ziyareti için MHP'den 17 Mart için randevu verildi.
DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, "DEM Parti heyeti 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek. Ziyaretin yeri ve saati henüz netleşmedi." denildi.