https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/msb-kaynaklari-pkk-derhal-silahlarini-teslim-etmeli-1094247871.html
MSB kaynakları: PKK ve onunla iltisaklı tüm gruplar derhal silahlarını teslim etmeli
MSB kaynakları: PKK ve onunla iltisaklı tüm gruplar derhal silahlarını teslim etmeli
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi çağrısını değerlendirdi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T12:21+0300
2025-03-06T12:21+0300
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi çağrısını değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir” dedi.Geç de olsa anlaması kayda değerdirMSB kaynakları, “27 Şubat’ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapıldı. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/milli-savunma-bakani-guler-surecin-sabote-edilmesine-ve-uzatilmasina-asla-musaade-edilemeyecek-1094157028.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, abdullah öcalan
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, abdullah öcalan
MSB kaynakları: PKK ve onunla iltisaklı tüm gruplar derhal silahlarını teslim etmeli
12:21 06.03.2025 (güncellendi: 12:22 06.03.2025)
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi çağrısını değerlendirdi.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi çağrısını değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir” dedi.
Geç de olsa anlaması kayda değerdir
MSB kaynakları, “27 Şubat’ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapıldı. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır.
Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır” açıklamasını yaptı.