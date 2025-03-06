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MSB kaynakları: PKK ve onunla iltisaklı tüm gruplar derhal silahlarını teslim etmeli
MSB kaynakları: PKK ve onunla iltisaklı tüm gruplar derhal silahlarını teslim etmeli
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi çağrısını değerlendirdi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi çağrısını değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir” dedi.Geç de olsa anlaması kayda değerdirMSB kaynakları, “27 Şubat’ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapıldı. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/milli-savunma-bakani-guler-surecin-sabote-edilmesine-ve-uzatilmasina-asla-musaade-edilemeyecek-1094157028.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, abdullah öcalan
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, abdullah öcalan

MSB kaynakları: PKK ve onunla iltisaklı tüm gruplar derhal silahlarını teslim etmeli

12:21 06.03.2025 (güncellendi: 12:22 06.03.2025)
© MSBMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© MSB
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi çağrısını değerlendirdi.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi çağrısını değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir” dedi.

Geç de olsa anlaması kayda değerdir

MSB kaynakları, “27 Şubat’ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapıldı. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır.
Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır” açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Güler: Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek
3 Mart, 22:45

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