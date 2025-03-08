https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/cristiano-ronaldo-adanali-ronaldoya-boyle-seslendi-sen-bana-benzemiyorsun-cok-cirkinsin-1094312232.html

Cristiano Ronaldo, 'Adanalı Ronaldo'ya böyle seslendi: 'Sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin'

Cristiano Ronaldo, 'Adanalı Ronaldo'ya böyle seslendi: 'Sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin'

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde oynanan karşılaşma öncesinde Cristiano Ronaldo ve ‘Adanalı Ronaldo’ lakaplı Gökmen Akdoğan arasındaki diyalog gündem oldu. Hayranı... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T11:54+0300

2025-03-08T11:54+0300

2025-03-08T11:54+0300

spor

ronaldo

cristiano ronaldo

adanalı ronaldo

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Cristiano Ronaldo, maç öncesi ısınma sırasında tribünde kendisine benzeyen ‘Adanalı Ronaldo’yu fark etti. Daha önce de Akdoğan’ı gördüğünde takım arkadaşlarına işaret eden yıldız futbolcu, bu kez doğrudan esprili bir şekilde seslendi.Portekizli futbolcu, "Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin" diyerek Akdoğan’a takıldı. Bu sözlerin ardından her iki isim de gülerek birbirini selamladı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.Daha önce de tanışmışlardıBu karşılaşma, Ronaldo ve Adanalı Ronaldo’nun ilk buluşması değildi. Daha önce de Galatasaray - Real Madrid maçı öncesinde bir araya gelen ikili, geçtiğimiz maçlardan birinde de Ronaldo’nun dikkatini çekmişti. Portekizli yıldız, önceki maçta takım arkadaşı Marcelo Brozović’e tribündeki Akdoğan’ı işaret ederek, “Bana benzeyen biri var” demişti.Gökmen Akdoğan: Canı sağ olsunTRT Spor’a konuşan Gökmen Akdoğan, yaşananları şu sözlerle anlattı:"Geçen maçta 'benziyorsun' dedi, bu kez 'benzemiyorsun' dedi. Canı sağ olsun, problem değil. Buna kamuoyu karar versin. Ben bir şey diyemem. Bizdeki Ronaldo sevgisi çocukluktan bu yana. Yapacak bir şey yok, biz yine sevmeye devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sosyal-medya-fenomeni-efecan-kultur-hayatini-kaybetti-mukbang-akimi-nedir-tehlike-mi-saciyor-1094309015.html

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ronaldo, cristiano ronaldo, adanalı ronaldo