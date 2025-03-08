https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/bu-hafta-yatirimcisinin-yuzunu-hangi-yatirim-araclari-guldurdu-altin-borsa-ve-dolar-da-son-durum-ne-1094311791.html

Bu hafta yatırımcısının yüzünü hangi yatırım araçları güldürdü: Altın mı, dolar mı, borsa mı?

Bu hafta yatırımcısının yüzünü hangi yatırım araçları güldürdü: Altın mı, dolar mı, borsa mı?

Sputnik Türkiye

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T11:25+0300

2025-03-08T11:25+0300

2025-03-08T11:28+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

altın

dolar

euro

hisse senedi

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Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya ulaşırken, doların satış fiyatı yüzde 0,18 düşüşle 36,4480 liraya düştü. BIST 100 endeksi değer kazandıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,78 değer kazanarak 10.507,11 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.748,03 ve en yüksek 10.556,78 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 7,71 yükselerek 12.621,59 puan, hizmetler endeksi yüzde 7,08 değer kazancıyla 10.272,40 puan, sanayi endeksi yüzde 7,13 artışla 13.007,43 puan, teknoloji endeksi yüzde 12,02 primle 17.263,88 puan oldu.En çok hangi hisseler prim yaptı?Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,61 ile Doğuş Otomotiv oldu. Doğuş Otomotiv’i yüzde 20,50 ile Mia Teknoloji ve yüzde 18,64 ile Altınay Savunma izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 2,02 ile Trabzonspor, yüzde 1,51 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 1,31 ile Anadolu Sigorta olarak sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 595 milyar 980 milyon lirayla Garanti BBVA, 493 milyar 392 milyon lirayla ASELSAN ve 463 milyar 335 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.Altında ve dolarda son durum ne?24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,39 değer kazancıyla 23 bin 170 liraya çıktı.Doların satış fiyatı yüzde 0,18 düşüşle 36,4480 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 4,19 yükselişle 39,5810 lira oldu.Geçen hafta 46,0010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,3 değer kazanarak 47,0600 liraya yükseldi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,45 primle 41,4600 liradan alıcı buldu.

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borsa i̇stanbul, altın, dolar, euro, hisse senedi