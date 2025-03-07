https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/servet-raporu-2025-aciklandi-turkiyede-serveti-10-milyon-dolari-asan-kisi-sayisi-belli-oldu-1094287041.html

Servet Raporu 2025 açıklandı: Türkiye'de serveti 10 milyon doları aşan kişi sayısı belli oldu

Servet Raporu 2025 açıklandı: Türkiye'de serveti 10 milyon doları aşan kişi sayısı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 10 milyon dolardan fazla serveti olan kişi sayısı 6 bini aştı. Türkiye 'servet listesi'nde dünyada 25. sırada. 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T14:52+0300

2025-03-07T14:52+0300

2025-03-07T14:52+0300

ekonomi̇

dolar milyoneri

servet raporu 2025

türkiye

dolar

milyoner

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Türkiye’de 10 milyon doların üzerinde servete sahip olanların sayısı 6 bin 138 kişiye ulaştı. Dolar milyoneri sayısında da Türkiye dünyada 25. sıraya yerleşti. İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, her yıl yayımladığı Servet Raporu'nun 2025 yılı sayısını yayımladı. Türkiye’de 10 milyon doların üzerinde servete sahip olanların sayısı 6 bin 138 kişi oldu. Türkiye, dolar milyoneri sayısında dünyada 25. sırada yer aldı.İsveç, Türkiye'nin altında kaldıListede Türkiye’nin hemen üzerinde İsveç yer alırken, hemen altında da Filipinler ve Yeni Zelanda geldi. Raporun geçmiş versiyonlarında yer alan 30 milyon doların üzerinde servet sahiplerine yönelik detay 2025’te yer almazken, Türkiye’de 2022 yılında 30 milyon doların üzerinde serveti bulunanların sayısı 1.761, 2023 yılında da 1.932 kişi olmuştu.En çok dolar milyonerleri hangi ülkelerde yaşıyor?Rapora göre en çok dolar milyoneri ABD’de yaşıyor. 10 milyon doları aşan servet sahibi ABD’li sayısı 905.413 olurken, ikinci sıradaki Çin’de de 471.634 ultra zengin var.Japonya, Hindistan ve Almanya’nın ardından da Kanada, İngiltere (Birleşik Krallık) ve Fransa geliyor.Dünyada serveti 10 milyon doların üzerinde olanların sayısı son 1 yılda 41 bin 78 kişi artarak 2 milyon 341 bin 378 kişiye yükseldi. 2028’de de 2 milyon 500 bini geçmesi bekleniyor.100 milyon doların üzerinde serveti olanların sayısı da 100 bin bandını aşarak, 2023’te 99 bin 825 kişiden, 2024’te 104 bin 60’a yükselirken, 2028’de de 110 bin 942 kişi olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/turkiyedeki-milyoner-sayisi-belli-oldu-son-5-yilda-yuzde-493-artis-1093885569.html

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