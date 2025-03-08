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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/bayram-ikramiyesine-zam-geliyor-emekliler-ne-kadar-alacak-3-alternatifin-icin-agir-basan-rakam-1094308037.html
Bayram ikramiyesine zam geliyor: Emekliler ne kadar alacak? 3 alternatifin içinden ağır basan rakam belli oldu
Bayram ikramiyesine zam geliyor: Emekliler ne kadar alacak? 3 alternatifin içinden ağır basan rakam belli oldu
Sputnik Türkiye
Emekliler, "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?", "2025 zamlı emekli ikramiyesi kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını merakla beklerken, zam kararının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. İşte bayram ikramiyesi rakamı...
2025-03-08T08:02+0300
2025-03-08T08:02+0300
ekonomi̇
ak parti
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meclis
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emekli ikramiyesi
emekli maaşı
bayram ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
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16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi zammı için süreç hızlandı. AK Parti, bayram ikramiyesinin artırılmasını öngören yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunacak. Yapılacak düzenlemeyle Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere zamlı ikramiye ödenmesi hedefleniyor.Emekli bayram ikramiye i̇çin 3 farklı zam seçeneğiAK Parti kurmayları, mevcut 3 bin TL’lik bayram ikramiyesinin artırılması için üç farklı alternatif üzerinde duruyor. Masadaki rakamlar şöyle:500 TL zam → İkramiye 3.500 TL olacak750 TL zam → İkramiye 3.750 TL olacak1.000 TL zam → İkramiye 4.000 TL olacakHükümet yetkilileri, bütçe dengelerini koruyarak emeklilerin memnun olacağı en uygun rakamı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.Zamlı i̇kramiye ne zaman ödenecek?Düzenleme, AK Parti’nin hazırladığı torba yasa teklifine dahil edilecek ve önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Ardından, TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak yasa haline getirilecek. Hedef, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere zamlı ikramiyelerini ödemek.Emeklilere her yıl iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda verilen bu ikramiyeler için yasal düzenleme gerektiğinden, zammın yürürlüğe girmesi için TBMM onayı bekleniyor.Son Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi için belirlenen alternatifleri değerlendirecek. Uzun süren çalışmaların ardından 1.000 TL’lik zam seçeneğinin öne çıktığı belirtiliyor. Eğer bu seçenek kabul edilirse, bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye yükselecek.Emekliler, "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?", "2025 zamlı emekli ikramiyesi kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını merakla beklerken, zam kararının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
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Bayram ikramiyesine zam geliyor: Emekliler ne kadar alacak? 3 alternatifin içinden ağır basan rakam belli oldu

08:02 08.03.2025
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Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor! Hükümet, 3 bin lira olarak belirlenen ikramiyeye zam yapılması için harekete geçti. AK Parti, yasa teklifini 10 Mart’ta TBMM’ye sunacak. Masada 500 TL, 750 TL ve 1.000 TL’lik üç farklı zam seçeneği bulunuyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman Meclis'e gelecek?
16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi zammı için süreç hızlandı. AK Parti, bayram ikramiyesinin artırılmasını öngören yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunacak. Yapılacak düzenlemeyle Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere zamlı ikramiye ödenmesi hedefleniyor.

Emekli bayram ikramiye i̇çin 3 farklı zam seçeneği

AK Parti kurmayları, mevcut 3 bin TL’lik bayram ikramiyesinin artırılması için üç farklı alternatif üzerinde duruyor. Masadaki rakamlar şöyle:
500 TL zam → İkramiye 3.500 TL olacak
750 TL zam → İkramiye 3.750 TL olacak
1.000 TL zam → İkramiye 4.000 TL olacak
Hükümet yetkilileri, bütçe dengelerini koruyarak emeklilerin memnun olacağı en uygun rakamı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Zamlı i̇kramiye ne zaman ödenecek?

Düzenleme, AK Parti’nin hazırladığı torba yasa teklifine dahil edilecek ve önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Ardından, TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak yasa haline getirilecek. Hedef, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere zamlı ikramiyelerini ödemek.
Emeklilere her yıl iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda verilen bu ikramiyeler için yasal düzenleme gerektiğinden, zammın yürürlüğe girmesi için TBMM onayı bekleniyor.

Son Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi için belirlenen alternatifleri değerlendirecek. Uzun süren çalışmaların ardından 1.000 TL’lik zam seçeneğinin öne çıktığı belirtiliyor. Eğer bu seçenek kabul edilirse, bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye yükselecek.
Emekliler, "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?", "2025 zamlı emekli ikramiyesi kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını merakla beklerken, zam kararının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
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Sigara fiyatlarına bir zam daha: En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? Hangi gruplar zamlandı? 8 Mart güncel liste
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