https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/3-kisiyi-isiran-kopek-kuduz-cikti-2-mahalle-karantinaya-alindi-1093578770.html
3 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı: 2 mahalle karantinaya alındı
3 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı: 2 mahalle karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi sınırlarında sahipsiz bir köpeğin 3 kişiyi ısırmasının ardında ölü bulunan köpekte kuduz tespit edildi. Ölü bulunan köpekte... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T17:38+0300
2025-02-11T17:38+0300
2025-02-11T17:38+0300
türkiye
türkiye
şanlıurfa
siverek
karantina
başıboş sokak köpeği
kuduz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093578415_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_24a2a8f267b439ac0994132ab172a945.jpg
Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeğin bir kadına saldırısının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.Kırsal Bahçe ve Divan mahallelerinde 27 Ocak'ta aynı sahipsiz köpeğin saldırması sonucu Emine Aydınlıkta, Muhammed Emir Altundal ve Mesut Altundal yaralandı.Saldırı sonrası ağır yaralanan ve Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edilen Emine Aydınlıkta'nın tedavisinin ettiği belirtilirken diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.2 mahalle karantinaya alındıOlayın ardından ölü bulunan köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Bahçe ve Divan mahalleleri karantinaya alındı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, mahalledeki hayvanları aşıladığı dile getirildi.Divan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altundal, sahipsiz köpeğin 2 yeğenine ve bir kadına saldırdığını belirterek, "Köpek, Bahçe köyünde kadının burnunu kopardı. Kadını Diyarbakır'a sevk ettiler, şu an yoğun bakımda. Daha sonra bizim köye geldi ve yeğenimi ısırdı. Biz de yakalamak isterken diğer yeğenimi de ısırdı. Yeğenlerimin tedavisi yapıldı ve şu an durumları iyi. Devlet bunları toplasın, barınaklara götürsün, bunlara çözüm bulunsun" dedi.Mahallenin karantinaya alındığını belirten mahalle halkından Adnan Akşimşek de sahipsiz köpeklerin barınaklara götürülmesini istediklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ticaret-bakanligi-duyurdu-suriyetye-ihracat-ve-suriyeye-transit-islemlerinde-mevcut-kisitlama-1093578132.html
türkiye
şanlıurfa
siverek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093578415_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_274bde45d0fb2f665d08666ff807d323.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, şanlıurfa, siverek, karantina, başıboş sokak köpeği, kuduz
türkiye, şanlıurfa, siverek, karantina, başıboş sokak köpeği, kuduz
3 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı: 2 mahalle karantinaya alındı
Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi sınırlarında sahipsiz bir köpeğin 3 kişiyi ısırmasının ardında ölü bulunan köpekte kuduz tespit edildi. Ölü bulunan köpekte kuduz tespit edilmesi sebebiyle Siverek'in Bahçe ve Divan mahalleri karantinaya alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeğin bir kadına saldırısının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kırsal Bahçe ve Divan mahallelerinde 27 Ocak'ta aynı sahipsiz köpeğin saldırması sonucu Emine Aydınlıkta, Muhammed Emir Altundal ve Mesut Altundal yaralandı.
Saldırı sonrası ağır yaralanan ve Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edilen Emine Aydınlıkta'nın tedavisinin ettiği belirtilirken diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.
2 mahalle karantinaya alındı
Olayın ardından ölü bulunan köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Bahçe ve Divan mahalleleri karantinaya alındı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, mahalledeki hayvanları aşıladığı dile getirildi.
Divan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altundal, sahipsiz köpeğin 2 yeğenine ve bir kadına saldırdığını belirterek, "Köpek, Bahçe köyünde kadının burnunu kopardı. Kadını Diyarbakır'a sevk ettiler, şu an yoğun bakımda. Daha sonra bizim köye geldi ve yeğenimi ısırdı. Biz de yakalamak isterken diğer yeğenimi de ısırdı. Yeğenlerimin tedavisi yapıldı ve şu an durumları iyi. Devlet bunları toplasın, barınaklara götürsün, bunlara çözüm bulunsun" dedi.
Mahallenin karantinaya alındığını belirten mahalle halkından Adnan Akşimşek de sahipsiz köpeklerin barınaklara götürülmesini istediklerini söyledi.