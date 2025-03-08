https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/bakan-uraloglu-tbmmde-5g-deneyimleniyor-1094305544.html

Bakan Uraloğlu: TBMM'de 5G deneyimleniyor

Bakan Uraloğlu: TBMM'de 5G deneyimleniyor

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin TBMM'de deneyimlendiğini aktararak, ülke genelinde ilk sinyalin 2026 yılında alınmaya... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T02:05+0300

2025-03-08T02:05+0300

2025-03-08T02:05+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm

btk

i̇stanbul

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de deneyimlenebildiğini bildirdi.Yaptığı açıklamada Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini belirterek, BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/8-mart-resmi-gazetede-kadinin-guclenmesi-genelgesi-yayimlandi-1094305060.html

türki̇ye

i̇stanbul

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abdulkadir uraloğlu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, btk, i̇stanbul, ankara, i̇zmir