https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/bakan-uraloglu-tbmmde-5g-deneyimleniyor-1094305544.html
Bakan Uraloğlu: TBMM'de 5G deneyimleniyor
Bakan Uraloğlu: TBMM'de 5G deneyimleniyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin TBMM'de deneyimlendiğini aktararak, ülke genelinde ilk sinyalin 2026 yılında alınmaya... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T02:05+0300
2025-03-08T02:05+0300
2025-03-08T02:05+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de deneyimlenebildiğini bildirdi.Yaptığı açıklamada Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini belirterek, BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/8-mart-resmi-gazetede-kadinin-guclenmesi-genelgesi-yayimlandi-1094305060.html
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abdulkadir uraloğlu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, btk, i̇stanbul, ankara, i̇zmir
abdulkadir uraloğlu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, btk, i̇stanbul, ankara, i̇zmir
Bakan Uraloğlu: TBMM'de 5G deneyimleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin TBMM'de deneyimlendiğini aktararak, ülke genelinde ilk sinyalin 2026 yılında alınmaya başlanacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de deneyimlenebildiğini bildirdi.
Yaptığı açıklamada Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini belirterek, BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ise vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor. 5G teknolojisi Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyumlarında da vatandaşların deneyimine açıldı. Stadyumlardan sonra 5G TBMM'de de deneyimleniyor. Bugün TBMM'de test-deneme süreci başladı. Ülke genelinde ilk sinyali ise 2026 yılında almayı hedefliyoruz."