https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/8-mart-resmi-gazetede-kadinin-guclenmesi-genelgesi-yayimlandi-1094305060.html
8 Mart Resmi Gazete'de 'Kadının Güçlenmesi' genelgesi yayımlandı
8 Mart Resmi Gazete'de 'Kadının Güçlenmesi' genelgesi yayımlandı
Sputnik Türkiye
8 Mart Tarihli Resmi Gazete'de 'Kadının Güçlenmesi' konu başlığıyla Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T00:32+0300
2025-03-08T00:32+0300
2025-03-08T00:48+0300
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8 Mart Resmi Gazete'de 'Kadının Güçlenmesi' genelgesi yayımlandı
00:32 08.03.2025 (güncellendi: 00:48 08.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
8 Mart Tarihli Resmi Gazete'de 'Kadının Güçlenmesi' konu başlığıyla Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı adlı plan yürürlüğe girdi.