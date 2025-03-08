https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/atina-alevlendi-hukumet-guvensizlik-onergesini-reddetti-1094306669.html

Atina alevlendi: Hükümet güvensizlik önergesini reddetti

Atina alevlendi: Hükümet güvensizlik önergesini reddetti

Sputnik Türkiye

Yunanistan meclisinde gerçekleştirilen güvensizlik önergesi oylaması sonucunda hükümet güvenoyu aldı. Oylamanın ardından Atina'da 57 kişinin ölümüyle... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T04:53+0300

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2025-03-08T04:53+0300

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gensoru önergesi

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hükümet

yunanistan

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Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis'in başkanlığındaki hükümet, muhalefetin, Yunanistan'da yaklaşık 2 yıl önce yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin sunduğu güvensizlik önergesinin parlamentoda reddedilmesiyle güvenoyu aldı.Önergede, tren kazasının sorumluların bulunmaması nedeniyle hükümetin düşmesi talep edildi. 300 sandalyeye sahip Yunanistan meclisinde 293 milletvekilinin oy kullandığı oylamada 157 red, 136 destek oyu çıktı. Oylama sonucunda hükümet, 157 milletvekilinin desteğiyle parlamentodan güvenoyu aldı.Atina alev aldıYunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde 28 Şubat 2023'te yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasındaki sorumluların bulunup cezalandırılması ve ihmallerin hasır altı edilmemesi yönündeki talebiyle Atina'da gösteri yapıldı.Göstericiler, başkent Atina'da parlamento binası önünde toplanarak, eylem yaptı ve yerel saatle 22.00 civarında polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede eylemciler tarafından parlamento binası önüne molotof kokteyli atılırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

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atina, avrupa, kaza, eylem, gensoru, gensoru önergesi, güvensizlik oylaması, hükümet, yunanistan, muhalefet