https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/meteorolojiden-kritik-uyari-sicakliklar-20-dereceyi-asiyor-ancak-bu-bolgelerde-kar-ve-yagmur-1094306974.html

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşıyor ancak bu bölgelerde kar ve yağmur bekleniyor

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşıyor ancak bu bölgelerde kar ve yağmur bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! Türkiye genelinde sıcaklıklar 20°C’yi aşarken, bazı bölgelerde kar ve yağmur bekleniyor. Çığ tehlikesi, toz taşınımı ve don olaylarına dikkat! İşte bölgelere göre 5 günlük hava tahmini

2025-03-08T07:28+0300

2025-03-08T07:28+0300

2025-03-08T07:28+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yağmur, Hakkari çevresinde ise karla karışık yağmur görülecek. Hakkari’nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Sıcaklıklar artıyorHafta boyunca sıcaklıkların özellikle batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde hava sıcaklığı 20 dereceyi geçecek. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi öngörülüyor.Sabah ve gece saatlerine dikkatMeteoroloji, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini bildirdi. Kuzey ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak. Sürücülerin ve vatandaşların bu saatlerde dikkatli olması gerekiyor.Çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı uyarıÖzellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Uzmanlar, bölgede yaşayan vatandaşları ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Taşınımı geliyorMeteoroloji’nin açıklamasına göre, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi’nin doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olacak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının iki gün daha sürmesi bekleniyor. Bu durum, hava kalitesini düşürebilir ve solunum yolları hassasiyeti olan kişiler için risk oluşturabilir.Bölgelerde 8 Mart hava durumuMarmara: Sis ve pus etkili olacakBölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Ancak sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Ege: Sıcaklıklar yükseliyorBölge genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Akdeniz: Bahar havası hakimBölge genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.İç Anadolu: Pus ve sis uyarısıParçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Batı Karadeniz: Açık ve ılık hava hakimBölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak, ancak hava genel olarak parçalı ve az bulutlu.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkatBölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.Doğu Anadolu: Yağış ve kar varBölgenin doğusunda çok bulutlu hava etkili olurken, Şırnak’ta yağmur, Hakkari’de karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Toz taşınımı devam ediyorBölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Mardin çevrelerinde yağmur beklenirken, bölgede Suriye’den gelen toz taşınımı etkili olacak.

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