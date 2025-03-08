https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/meteorolojiden-kritik-uyari-sicakliklar-20-dereceyi-asiyor-ancak-bu-bolgelerde-kar-ve-yagmur-1094306974.html
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşıyor ancak bu bölgelerde kar ve yağmur bekleniyor
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşıyor ancak bu bölgelerde kar ve yağmur bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! Türkiye genelinde sıcaklıklar 20°C’yi aşarken, bazı bölgelerde kar ve yağmur bekleniyor. Çığ tehlikesi, toz taşınımı ve don olaylarına dikkat! İşte bölgelere göre 5 günlük hava tahmini
2025-03-08T07:28+0300
2025-03-08T07:28+0300
2025-03-08T07:28+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yağmur, Hakkari çevresinde ise karla karışık yağmur görülecek. Hakkari’nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Sıcaklıklar artıyorHafta boyunca sıcaklıkların özellikle batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde hava sıcaklığı 20 dereceyi geçecek. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi öngörülüyor.Sabah ve gece saatlerine dikkatMeteoroloji, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini bildirdi. Kuzey ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak. Sürücülerin ve vatandaşların bu saatlerde dikkatli olması gerekiyor.Çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı uyarıÖzellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Uzmanlar, bölgede yaşayan vatandaşları ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Taşınımı geliyorMeteoroloji’nin açıklamasına göre, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi’nin doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olacak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının iki gün daha sürmesi bekleniyor. Bu durum, hava kalitesini düşürebilir ve solunum yolları hassasiyeti olan kişiler için risk oluşturabilir.Bölgelerde 8 Mart hava durumuMarmara: Sis ve pus etkili olacakBölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Ancak sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Ege: Sıcaklıklar yükseliyorBölge genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Akdeniz: Bahar havası hakimBölge genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.İç Anadolu: Pus ve sis uyarısıParçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Batı Karadeniz: Açık ve ılık hava hakimBölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak, ancak hava genel olarak parçalı ve az bulutlu.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkatBölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.Doğu Anadolu: Yağış ve kar varBölgenin doğusunda çok bulutlu hava etkili olurken, Şırnak’ta yağmur, Hakkari’de karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Toz taşınımı devam ediyorBölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Mardin çevrelerinde yağmur beklenirken, bölgede Suriye’den gelen toz taşınımı etkili olacak.
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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşıyor ancak bu bölgelerde kar ve yağmur bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde hafta boyunca açık ve güneşli hava etkili olacak. Doğu kesimlerde yer yer yağış ve karla karışık yağmur beklenirken, bazı bölgelerde toz taşınımı, sis ve çığ tehlikesi devam edecek. Hava sıcaklıkları bugün bazı illerde 20 dereceyi görecek. İşte 8 Mart 2025 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yağmur, Hakkari çevresinde ise karla karışık yağmur görülecek. Hakkari’nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hafta boyunca sıcaklıkların özellikle batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde hava sıcaklığı 20 dereceyi geçecek. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerine dikkat
Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini bildirdi. Kuzey ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak. Sürücülerin ve vatandaşların bu saatlerde dikkatli olması gerekiyor.
Çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı uyarı
Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Uzmanlar, bölgede yaşayan vatandaşları ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji’nin açıklamasına göre, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi’nin doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olacak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının iki gün daha sürmesi bekleniyor. Bu durum, hava kalitesini düşürebilir ve solunum yolları hassasiyeti olan kişiler için risk oluşturabilir.
Bölgelerde 8 Mart hava durumu
Marmara: Sis ve pus etkili olacak
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Ancak sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Edirne:
21°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul:
15°C, az bulutlu
Kırklareli:
18°C, parçalı ve az bulutlu
Kocaeli:
20°C, az bulutlu
Ege: Sıcaklıklar yükseliyor
Bölge genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Afyonkarahisar:
18°C, az bulutlu ve açık
Denizli:
24°C, az bulutlu ve açık
İzmir:
18°C, az bulutlu ve açık
Muğla:
20°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz: Bahar havası hakim
Bölge genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Adana:
24°C, az bulutlu ve açık
Antalya:
23°C, az bulutlu ve açık
Hatay:
22°C, az bulutlu ve açık
Mersin:
22°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu: Pus ve sis uyarısı
Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Ankara:
19°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir:
19°C, parçalı ve az bulutlu
Konya:
17°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir:
14°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz: Açık ve ılık hava hakim
Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak, ancak hava genel olarak parçalı ve az bulutlu.
Bolu:
20°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce:
20°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop:
12°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak:
11°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkat
Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
Amasya:
18°C, parçalı ve az bulutlu
Artvin:
16°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun:
14°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon:
11°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu: Yağış ve kar var
Bölgenin doğusunda çok bulutlu hava etkili olurken, Şırnak’ta yağmur, Hakkari’de karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
Erzurum:
8°C, parçalı ve az bulutlu
Kars:
12°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya:
16°C, parçalı ve az bulutlu
Van:
8°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Toz taşınımı devam ediyor
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Mardin çevrelerinde yağmur beklenirken, bölgede Suriye’den gelen toz taşınımı etkili olacak.
Diyarbakır:
13°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Gaziantep:
19°C, az bulutlu ve açık
Siirt:
13°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa:
18°C, az bulutlu ve açık