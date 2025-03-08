https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/afad-duyurdu-gaziantepte-deprem-meydana-geldi-1094323273.html
AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T19:14+0300
2025-03-08T19:14+0300
2025-03-08T19:14+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
gaziantep
nurdağı
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AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 18.56'da meydana geldiği belirtilen depremin depremin derinliğinin 10.05 km olarak kaydedildi aktarıldı.
gaziantep
nurdağı
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AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem meydana geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuruldu.
AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 18.56'da meydana geldiği belirtilen depremin depremin derinliğinin 10.05 km olarak kaydedildi aktarıldı.