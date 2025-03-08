https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/adiyamanda-yamac-parasutu-kazasi-pilot-hayatini-kaybetti-1094321781.html
Adıyaman'da yamaç paraşütü kazası: Pilot hayatını kaybetti
Adıyaman'da yamaç paraşütü kazası: Pilot hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T17:40+0300
2025-03-08T17:40+0300
2025-03-08T17:40+0300
türki̇ye
adıyaman
ali dağı
yamaç paraşütü
kaza
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Adıyaman'da yamaç paraşütü pilotu Mahir Kartalmış, Ali Dağı'nda paraşütle kalkış yaparken dengesini kaybedip kayalıklara düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Yarım saatlik çalışmasının ardından kayalıklardan alınan Kartalmış, sağlık ekiplerine teslim edildi.Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kartalmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ankarada-yamac-parasutleri-birbirine-dolanarak-yere-cakildi-1-olu-2-yarali-1084244574.html
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adıyaman, ali dağı, yamaç paraşütü, kaza
adıyaman, ali dağı, yamaç paraşütü, kaza
Adıyaman'da yamaç paraşütü kazası: Pilot hayatını kaybetti
Adıyaman'da kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.
Adıyaman'da yamaç paraşütü pilotu Mahir Kartalmış, Ali Dağı'nda paraşütle kalkış yaparken dengesini kaybedip kayalıklara düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yarım saatlik çalışmasının ardından kayalıklardan alınan Kartalmış, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kartalmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.