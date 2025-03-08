https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/adiyamanda-yamac-parasutu-kazasi-pilot-hayatini-kaybetti-1094321781.html

Adıyaman'da yamaç paraşütü kazası: Pilot hayatını kaybetti

Adıyaman'da yamaç paraşütü kazası: Pilot hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Adıyaman'da kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T17:40+0300

2025-03-08T17:40+0300

2025-03-08T17:40+0300

türki̇ye

adıyaman

ali dağı

yamaç paraşütü

kaza

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Adıyaman'da yamaç paraşütü pilotu Mahir Kartalmış, Ali Dağı'nda paraşütle kalkış yaparken dengesini kaybedip kayalıklara düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Yarım saatlik çalışmasının ardından kayalıklardan alınan Kartalmış, sağlık ekiplerine teslim edildi.Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kartalmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ankarada-yamac-parasutleri-birbirine-dolanarak-yere-cakildi-1-olu-2-yarali-1084244574.html

türki̇ye

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adıyaman, ali dağı, yamaç paraşütü, kaza