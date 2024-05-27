https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ankarada-yamac-parasutleri-birbirine-dolanarak-yere-cakildi-1-olu-2-yarali-1084244574.html
Ankara’da yamaç paraşütleri birbirine dolanarak yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara’da yamaç paraşütleri birbirine dolanarak yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Ankara’da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Paraşütlerin düştüğü an ise... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T14:21+0300
2024-05-27T14:21+0300
2024-05-27T14:21+0300
türkiye
ankara
paraşüt
paraşüt kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084244416_0:632:1080:1240_1920x0_80_0_0_07644e441f1488634bce0c0531ee3d85.jpg
Olay, dün öğlen 15:00 sıralarında Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı.Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz’ün yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230804/yamac-parasutuyle-ercis-il-olsun-pankarti-actilar-1074363001.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084244416_0:531:1080:1341_1920x0_80_0_0_ed433fbff519508467fd62cdc7fe51d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, paraşüt, paraşüt kazası
ankara, paraşüt, paraşüt kazası
Ankara’da yamaç paraşütleri birbirine dolanarak yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara’da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Paraşütlerin düştüğü an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğlen 15:00 sıralarında Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı.
Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz’ün yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.