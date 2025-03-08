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ABD’den Çin’e 24 milyar dolarlık Covid-19 cezası: 'Koruyucu ekipmanları stokladılar'
ABD’den Çin’e 24 milyar dolarlık Covid-19 cezası: 'Koruyucu ekipmanları stokladılar'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Missouri mahkemesi, Çin hükümetini Kovid-19 salgını döneminde koruyucu ekipmanları istiflemekten sorumlu bularak milyarlarca dolarlık tazminat... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T15:06+0300
2025-03-08T15:06+0300
2025-03-08T15:06+0300
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ABD’nin Missouri eyaletinde görülen davada mahkeme, Çin hükümetini Kovid-19 salgını sırasında koruyucu ekipmanları stoklamak ve salgının ciddiyetini gizlemekten sorumlu bularak yaklaşık 24 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi.The New York Times’ın haberine göre, Missouri eyalet yönetimi 2020’de Çin hükümeti aleyhine bir dava açmıştı. Dava dosyasında, Çin’in salgının bulaşıcılığına dair bilgileri gizlediği, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruyucu ekipmanları stoklayarak küresel çapta bir kriz yarattığı iddia edildi.Mahkeme hakimi kararında, “Çin, Kovid-19’un kapsamı ve tehlikeleri konusunda dünyayı yanıltmasının yanı sıra koruyucu ekipmanları da tekeline alarak küresel tedarik zincirine zarar verdi. Bu eylemler, ABD’de virüse karşı ilk müdahaleyi geciktirdi ve sağlık çalışanlarının yeterli ekipmana erişmesini zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.Çin hükümeti kararı tanımayacağını belirttiÇin’in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, mahkemenin aldığı bu kararın Çin hükümeti tarafından tanınmayacağını belirtti. Çin’in diplomatik dokunulmazlık kapsamında bu tür bir cezayı ödemesi beklenmese de Missouri eyalet yetkilileri, tazminatın Çin’e ait ABD’deki varlıklara el konularak tahsil edilebileceğini ifade etti. ABD’de yabancı hükümetlerin yargılanmasına ilişkin düzenlemeler, Yabancı Egemen Dokunulmazlıkları Yasası ile sınırlandırılmakta. Bu kapsamda, Missouri eyaletinin ilk dava dilekçesinde Çin’in Kovid-19’a dair bilgileri sakladığı suçlamaları yer almış olsa da bu iddialar, yasanın hükümleri nedeniyle mahkeme dosyasından çıkarılmıştı.
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abd, çin, washington büyükelçiliği, missouri, new york times, kovid-19, salgın, salgın hastalık
abd, çin, washington büyükelçiliği, missouri, new york times, kovid-19, salgın, salgın hastalık
ABD’den Çin’e 24 milyar dolarlık Covid-19 cezası: 'Koruyucu ekipmanları stokladılar'
ABD'nin Missouri mahkemesi, Çin hükümetini Kovid-19 salgını döneminde koruyucu ekipmanları istiflemekten sorumlu bularak milyarlarca dolarlık tazminat ödemesine hükmetti.
ABD’nin Missouri eyaletinde görülen davada mahkeme, Çin hükümetini Kovid-19 salgını sırasında koruyucu ekipmanları stoklamak ve salgının ciddiyetini gizlemekten sorumlu bularak yaklaşık 24 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi.
The New York Times’ın haberine göre, Missouri eyalet yönetimi 2020’de Çin hükümeti aleyhine bir dava açmıştı. Dava dosyasında, Çin’in salgının bulaşıcılığına dair bilgileri gizlediği, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruyucu ekipmanları stoklayarak küresel çapta bir kriz yarattığı iddia edildi.
Mahkeme hakimi kararında, “Çin, Kovid-19’un kapsamı ve tehlikeleri konusunda dünyayı yanıltmasının yanı sıra koruyucu ekipmanları da tekeline alarak küresel tedarik zincirine zarar verdi. Bu eylemler, ABD’de virüse karşı ilk müdahaleyi geciktirdi ve sağlık çalışanlarının yeterli ekipmana erişmesini zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.
Çin hükümeti kararı tanımayacağını belirtti
Çin’in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, mahkemenin aldığı bu kararın Çin hükümeti tarafından tanınmayacağını belirtti. Çin’in diplomatik dokunulmazlık kapsamında bu tür bir cezayı ödemesi beklenmese de Missouri eyalet yetkilileri, tazminatın Çin’e ait ABD’deki varlıklara el konularak tahsil edilebileceğini ifade etti.
ABD’de yabancı hükümetlerin yargılanmasına ilişkin düzenlemeler, Yabancı Egemen Dokunulmazlıkları Yasası ile sınırlandırılmakta. Bu kapsamda, Missouri eyaletinin ilk dava dilekçesinde Çin’in Kovid-19’a dair bilgileri sakladığı suçlamaları yer almış olsa da bu iddialar, yasanın hükümleri nedeniyle mahkeme dosyasından çıkarılmıştı.