https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/uzmani-z-kusaginin-yeni-salgini-aleksitimiyi-anlatti-ruh-sagligini-ciddi-etkiliyor-1094290318.html

Uzmanı Z kuşağının yeni salgını 'aleksitimi'yi anlattı: 'Ruh sağlığını ciddi etkiliyor'

Uzmanı Z kuşağının yeni salgını 'aleksitimi'yi anlattı: 'Ruh sağlığını ciddi etkiliyor'

Sputnik Türkiye

Duygularınızı hissediyor ama ifade etmekte zorlanıyor musunuz? Duygusal körlük yani aleksitimi, bireyin kendi duygularını tanımlamakta ve başkalarının... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T16:39+0300

2025-03-07T16:39+0300

2025-03-07T16:39+0300

görüş

duygusallık

duygu

aleksitimi

duygusal körlük

z kuşağı

prof. dr. umut mert aksoy

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Günümüz dünyasında duygularımızı anlamak ve ifade etmek, hem bireysel hem de toplumsal ilişkilerde önemli bir rol oynuyor. Ancak bazı insanlar için bu süreç, düşündüğümüzden çok daha zorlayıcı olabilir. Duygusal körlük (aleksitimi), bireyin kendi hislerini tanımlamakta ve başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekmesiyle karakterizedir. Son yıllarda özellikle Z kuşağında yaygınlaştığı gözlemlenen bu durum, empati kurmada zorluk, düşük duygusal farkındalık ve sosyal ilişkilerde kopukluk gibi çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Peki, aleksitimi tam olarak nedir? Duygusal körlüğü duygusuzluktan ayıran noktalar nelerdir? Ve en önemlisi, bu durumla başa çıkmak mümkün müdür? Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, Sputnik’e özel anlattı.‘Duyguları hissedebilir ancak tanımlamakta zorluk çekerler’Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, duygusal körlük yani aleksitiminin içsel farkındalık eksikliğiyle ilişkili olduğunu söyledi:‘Yanlış bilinenin aksine, duyguların tamamen yokluğu anlamına gelmiyor’Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, duygusal körlüğün (aleksitimi) yanlış bilinenin aksine tamamen duyguların yokluğu anlamına gelmediğinin altını çizdi ve “Aleksitimi nedeniyle empati kurmada güçlük, düşük duygusal tepki verme kapasitesi ve stresli durumlarla başa çıkmada yetersizlik gibi durumlar, hem kişilerarası ilişkileri hem de ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu bağlamda, aleksitiminin yalnızca bireysel bir duygu işleme sorunu değil, aynı zamanda sosyal etkileşimleri de şekillendiren geniş kapsamlı bir özellik olduğu söyleyebilirim” dedi.Duygusal körlüğün belirtileri neler?Aleksitimi mi, duygusuzluk mu?Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, aleksitiminin sık sık duygusuzluk ile karıştırıldığını söyleyerek arasındaki farkları şu sözlerle sıraladı:Duygusal körlüğün dört temel bileşeni‘Teşhiste klinik görüşmeler ve psikometrik ölçeklerden faydalanıyoruz’Aksoy, aleksitiminin teşhisinde hem psikometrik ölçeklerden hem de klinik görüşmelerden faydalandıklarını belirterek “Değerlendirme araçları, aleksitiminin bilişsel ve duygusal bileşenlerini daha detaylı analiz etmeye olanak tanır. Özellikle klinik ortamda yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler, bireyin duygusal deneyimlerini sözel olarak ifade etme yetisini ve duygularını düzenleme becerilerini değerlendirede kritik rol oynar” dedi.‘Tedavi süreci, duygusal farkındalığı artırma üzerine kurulu’Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, tedavi sürecinin duyguları düzenleme becerilerini geliştirme üzerine olduğunu söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/x-ve-z-kusagi-catismasi-jenerasyon-farki-mi-yoksa-wifi-cekmeyince-hepimiz-ayni-miyiz-1094216767.html

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duygusallık, duygu, aleksitimi, duygusal körlük, z kuşağı, prof. dr. umut mert aksoy