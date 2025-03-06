https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/x-ve-z-kusagi-catismasi-jenerasyon-farki-mi-yoksa-wifi-cekmeyince-hepimiz-ayni-miyiz-1094216767.html

X ve Z kuşağı çatışması: Jenerasyon farkı mı yoksa WiFi çekmeyince hepimiz aynı mıyız?

X ve Z kuşağı çatışması: Jenerasyon farkı mı yoksa WiFi çekmeyince hepimiz aynı mıyız?

Sputnik Türkiye

X kuşağı, Z'nin anne-babası veya patronu öte yandan Z kuşağı ise X'in çocuğu veya çalışanı. İki neslin farklı dünyası, çatışmayı da beraberinde getiriyor. İki... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T10:48+0300

2025-03-06T10:48+0300

2025-03-06T10:48+0300

yaşam

gen x

gen z

z kuşağı

z kuşağı

x kuşağı

kuşak çatışması

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Farklı kuşakların çatışmasının belki de en popüler örneği olan GEN X ile GEN Z arasındaki tatlı-sert çatışmayı duymuşsunuzdur. Sosyal medyada, iş dünyasında veya arkadaş ile aile çevresinde bu çatışmaya ve karşılıklı eleştirilere sıkça rastlanıyor. X kuşağı kimler ve nasıl tanınıyorlar? Z kuşağı kimler ve özellikleri neler? Birbirileri hakkında ne düşünüyor? İki kuşağın üyeleri birbirini anlatıyor. 'X kuşağı : Ben de gençtim! Z kuşağı: SS at da inanalım!'İki jenerasyondan birer kişiye aynı cümleyi, bilgilerini değiştirmeden kendilerine göre yorumlayarak yazmalarını istendi: GEN X cümleyi şöyle yorumladı:GEN Z ise cümleyi şöyle yorumladı:'Kuşak farkı mı yoksa şarj bitince hepimiz aynı mıyız?'X Kuşağı ile Z Kuşağı arasındaki uçurum sosyal medyanın giderek daha fazla hayata dahil olmasıyla gözle görülür bir biçimde daha net hale geldi. İş hayatındaki Z kuşakları, patronları Gen X’i ‘sürekli öğretmen gibi öğretiyorlar” diye eleştirirken Gen X ise ‘çok rahatlar, hiç dayanıklı değiller’ diye Gen Z’yi eleştiriyor.GEN X ya da X Kuşağı, 1965-80 arasında doğdular, 2025’te 42-57 yaşları arasındalar, teknolojinin hızla geliştiği küreselleşme döneminde çocuk ve genç oldular. İnternet ve mobil telefonlar dahil birçok teknolojinin icada tanık oldular. Çalışan ailenin evde yalnız kalan çocuklarıydılar ve aile yerine arkadaşlarıyla büyüdüler. Alışverişte fiyatın yanı sıra ürünün yaratacağı değerle motive oluyorlar, iş istikrarına ve finansal güvenliğe değer veriyorlar.Lider özellikleri ağır basan X Kuşağı, uyum sağlama yetenekleri ve zorluklara karşı dirençli olmalarıyla dikkat çekiyor. Sosyal olarak, birçok yüzeysel bağlantıya sahip olmaktansa yakın ve kalıcı ilişkilere öncelik verme eğilimindeler. İş etiğine dikkat edip adaptasyonu son derece yüksek bireyler. Daha iyi yaşam şartları için daha az çocuk anlayışı hakim. Kadınların erkeklerden daha eğitimli olduğu ilk kuşak.Nesiller arası savaş mı? Yoksa sadece emojilerin yanlış kullanımı mı?GEN Z ya da Z Kuşağı, 1990'ların ortaları ve 2010'ların başları arasındaki dönemde dünyaya geldiler. Sosyal medyanın hayatı kapladığı bir döneme doğdular ve sosyal medyayla büyüdüler. Yaratıcı, tüketici ve geleneksellikten uzaklar. Haklarında ya çok iyi bir kuşak oldukları ya da tamamen işe yaramaz oldukları söyleniyor.Y Kuşağı kadar olmasa da otoriteye karşı saldırgan hatta umursamaz davranışları var. Bireysellikleri çok güçlü ve canları çok kıymetli, kendilerini feda edercesine çalışmıyorlar. Bireyselliklerine önem veriyorlar, teknolojinin içinde doğdular ancak dijital okur-yazarlıkları düşük deniyor. Sosyal medyada ve dijital dünyada çok zaman geçirdikleri için dikkat süreleri düşük.Diğer kuşaklara göre daha cesur, daha girişimci bir yapıları var. Hayatlarında esneklik ve denge istiyorlar, kendilerini işe feda etmek istemiyorlar. Çok dinli ve kültürlü bir ortamda doğdukları için ırk, din, mezhep gibi nedenlerden dolayı ayrıştırma yapmıyorlar.GEN X'ler Z kuşağı hakkında ne diyor?Z kuşağı çocuğu olan emekli bir Gen X anne, Z kuşağının iyi yönlerini "Çok hümanistler, canlıların yaşam haklarına saygılılar" diye değerlendiriyor. Z kuşağının kötü yönlerini ise şöyle değerlendiriyor:'Yaratıcılar, görünür olmayı seviyorlar'X Kuşağı üst düzey yönetici bir iş kadını çokça Z kuşağı ile çalıştığını belirterek şunları söylüyor:X kuşağı çalışan bir kişi, Z kuşağından iki tane yeğeni olduğunu belirterek "En sevdiğim özellikleri, ne istediklerini bilmeleri, hedefe odaklı olmaları. Kişilik özellikleriyle de ilgili bir durum ama genel olarak çevremdeki kuşakta bunu görüyorum. Bunu yaparken ya da isterken de çok netler" diyor. Ancak sevmedikleri özelliklerine konusunda "Dağınık olmaları. Yapmalarını istediğiniz bir şeyi onlarca kez söylemek zorunda bırakmaları. Sürekli bunu hatırlatmak zorunda kalmak ve çoğu zaman da sonuç alamamak" olduğunun altını çiziyor. 'Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa'Hem emekli hem çalışan bir X kuşağı ise Z kuşağı yeğenini belirterek "Sevdiğim yanları, canlarına değer veriyorlar. Kendilerini üzmüyorlar ki aslında olması gereken bu. Ancak kötü yanları arasında bir cahil cesaretine sahip olmaları. Ortamı veya durumu okuyamıyorlar ve şimdi yaptıkları bir hareketin yarın neye neden olacağını bilmiyorlar. Hepsi 'önemli bir insan' olmak istiyor ama 'sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa' diye bir söz aklıma geliyor" diyor. GEN Z'ler X kuşağı hakkında ne diyor?Kısa kısa cevaplar veren bir Z kuşağı öğrenci "sevdiğim yönleri eğlenceli olmaları, sevmediğim yönleri odamı toplamamı söylemeleri" diyor. Ailesinden ayrı öğrenci evinde yaşayan bir başka öğrenci Z kuşağı ise X kuşağının en iyi yanı "Evde yemek hazırlamaları ve kira almamaları. Kötü yanları ise yatma saati sınırlamaları koymaları" ifadelerini kullanıyor. X kuşağı bir teyzesi olan öğrenci ise şunları belirtiyor:Z kuşağının çalışan bir mensubu X kuşağında neleri sevdiğini yazmayı unuturken sevmediklerini şöyle belirtiyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/lise-ogrencilerine-gore-siddet-olaylari-en-cok-dijital-ortamda-yasaniyor-gencler-neleri-siddet-1094210967.html

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gen x, gen z, z kuşağı, z kuşağı , x kuşağı, kuşak çatışması