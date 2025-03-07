https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ucuz-eti-kasaplar-ve-lokantalar-aldi-tuketiciye-et-kalmadi-1094279745.html
Ucuz eti kasaplar ve lokantalar aldı: Tüketiciye et kalmadı
Ucuz eti kasaplar ve lokantalar aldı: Tüketiciye et kalmadı
Sputnik Türkiye
Ramazan ayı boyunca bin 750 markette et fiyatları sabitlendi ama ucuz eti tüketicilerden önce kasaplar ve lokantacılar aldı. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T11:40+0300
2025-03-07T11:40+0300
2025-03-07T11:40+0300
ekonomi̇
türkiye perakendeciler federasyonu
i̇stanbul
et
et fiyatları
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Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da bin 750 market et fiyatlarını sabitledi. Ucuz eti tüketicilerden önce kasaplar ve lokantacılar kilo kilo alınca marketlerde et kalmadı. Marketler çareyi et satışına kota getirmekte buldu. Marketlerde et kalmadıEt ve Süt Kurumu ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun imzaladığı protokolle ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi. İstanbul'da bin 500 Ankara'da 250 üye market, et fiyatlarını belli bir düzeyde tuttu. NTV'nin haberine göre bu da başka bir soruna neden oldu. Ucuz et almak isteyen lokantacılar, kasaplar onlarca kilo et alınca vatandaşa et kalmadı. Bu sebeple et satışına kota getirildi. Market çalışanları da vatandaş ile lokantacıları ayırt edebilmek için mesaide.Et fiyatları ne kadar oldu?Et fiyatlarındaki fahiş zamların ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamada İstanbul'da bin 500 Ankara'da 250 üye markette kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı etin kilosu ise 399 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/iftar-sofrasi-kurmak-gecen-yila-gore-yuzde-45-daha-pahali-mutfak-harcamasi-10-bin-tlyi-asti-1094084637.html
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türkiye perakendeciler federasyonu, i̇stanbul, et, et fiyatları
türkiye perakendeciler federasyonu, i̇stanbul, et, et fiyatları
Ucuz eti kasaplar ve lokantalar aldı: Tüketiciye et kalmadı
Ramazan ayı boyunca bin 750 markette et fiyatları sabitlendi ama ucuz eti tüketicilerden önce kasaplar ve lokantacılar aldı.
Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da bin 750 market et fiyatlarını sabitledi. Ucuz eti tüketicilerden önce kasaplar ve lokantacılar kilo kilo alınca marketlerde et kalmadı. Marketler çareyi et satışına kota getirmekte buldu.
Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun imzaladığı protokolle ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi. İstanbul'da bin 500 Ankara'da 250 üye market, et fiyatlarını belli bir düzeyde tuttu. NTV'nin haberine göre bu da başka bir soruna neden oldu. Ucuz et almak isteyen lokantacılar, kasaplar onlarca kilo et alınca vatandaşa et kalmadı. Bu sebeple et satışına kota getirildi. Market çalışanları da vatandaş ile lokantacıları ayırt edebilmek için mesaide.
Et fiyatları ne kadar oldu?
Et fiyatlarındaki fahiş zamların ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamada İstanbul'da bin 500 Ankara'da 250 üye markette kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı etin kilosu ise 399 liradan satılıyor.