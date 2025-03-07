https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ahmet-ozerin-iddianamesi-kabul-edildi-15-yila-kadar-hapis-istemi-1094283649.html
Ahmet Özer'in iddianamesi kabul edildi: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Ahmet Özer'in iddianamesi kabul edildi: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sputnik Türkiye
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özer'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T13:30+0300
2025-03-07T13:30+0300
2025-03-07T13:34+0300
türki̇ye
ahmet özer
soruşturma
iddianame
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"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.İddianamede, Özer’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte Özer, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ahmet-ozer-hakkinda-iddianame-hazirlandi-istenen-ceza-belli-oldu-1093869569.html
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ahmet özer, soruşturma, iddianame
ahmet özer, soruşturma, iddianame
Ahmet Özer'in iddianamesi kabul edildi: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
13:30 07.03.2025 (güncellendi: 13:34 07.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özer'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, Özer’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte Özer, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.