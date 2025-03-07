https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ahmet-ozerin-iddianamesi-kabul-edildi-15-yila-kadar-hapis-istemi-1094283649.html

Ahmet Özer'in iddianamesi kabul edildi: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Ahmet Özer'in iddianamesi kabul edildi: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özer'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor. 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T13:30+0300

2025-03-07T13:30+0300

2025-03-07T13:34+0300

türki̇ye

ahmet özer

soruşturma

iddianame

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"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.İddianamede, Özer’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte Özer, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ahmet-ozer-hakkinda-iddianame-hazirlandi-istenen-ceza-belli-oldu-1093869569.html

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ahmet özer, soruşturma, iddianame