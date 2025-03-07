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Türk sinemasının efsane isimleri Türkan Şoray ve İzzet Günay 57 yıl sonra bir arada
Türk sinemasının efsane isimleri Türkan Şoray ve İzzet Günay 57 yıl sonra bir arada
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının iki efsane ismi Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra Vesikalı Yarim filmi için bir araya geldi. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T15:09+0300
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yaşam
türkan şoray
yeşilçam
i̇zzet günay
vesikalı yarim
film
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yapımı "Vesikalı Yarim", Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu. Filmde başrolleri oynayan Türk sinemasının usta oyuncuları Türkan Şoray ve İzzet Günay da katıldı. Türk sinemasının önemli yapıtlarından olan Vesikalı Yarım filmi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Bağımsız Hikayeler" başlıklı seçki kapsamında gösterildi. Gösterime katılarak, filmi seyirciyle izleyen usta oyuncular Türkan Şoray ile İzzet Günay dakikalarca ayakta alkışlandı.En değerli aşk filmlerinden biri Etkinlikte konuşan Türkan Şoray, "Bugün burada, geçmişte birçok anımın olduğu Atlas Sineması'nda, bu etkinlikte sizlerle olmak çok güzel. Kadınlar hala cinsiyet eşitsizliği ve şiddete maruz kalıyor. Bu yüzden, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarken, bu filmle kadınların hikayelerine bir kez daha dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.Filmde canlandırdığı Sabiha karakterinin toplumsal dışlanmanın yanı sıra imkansız bir aşkla yüzleştiğini kaydeden Şoray, "Vesikalı Yarim" filminin Türk sinemasının en değerli aşk filmlerinden biri olduğunu söyledi. Şoray, ayrıca Vesikalı Yarim ile özdeşleşen ve Şükran Ay'ın yorumuyla da klasiğe dönüşen "Kalbimi Kıra Kıra" şarkısının filme özel yazıldığını ve sonrasında çok meşhur olduğunu aktardı.Hem bizim hem de sinemamız için çok özel bir filmFilmde "Halil" karakterini canlandıran 90 yaşındaki İzzet Günay ise "Bugün çok anlamlı bir etkinlikte birlikteyiz. Vesikalı Yarim, sinema tarihimizdeki en değerli filmlerden biri. Lütfi Akad'a ve Türkan Şoray'a teşekkür ediyorum. Bu film, hem bizim hem de sinemamız için çok özel." açıklamasını yaptı.Günay, filmografisinde ilk kez bitmiş bir senaryo aldığını ve bunun da Vesikalı Yarim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Film için ilk görüşmeye gittiğimde Lütfi abi bana siyah kaplı bir defter uzattı ve bu hayatımda ilk olarak bitmiş bir senaryoydu. Kalktı ayağa ve 'Senaryo bu. Manav Halil var, pavyon kadını Sabiha'ya aşık olur yani ciddi söylüyorum, manav Halil'sin sen. Bir pavyona çıkıyorsun bir gece. Pavyon kadını Sabiha'ya aşık oluyorsun' diye de ekledi. Film pavyonda geçiyor, evet, ama namuslu bir filmdi."Etkinlik devam ediyor8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Bağımsız Hikayeler" seçkisi kapsamında bugün "Sultan" ve "Salkım Hanım'ın Taneleri" filmi, 9 Mart'ta "Kar ve Ayı", "Zuhal" ve "İntikam Meleği-Kadın Hamlet" filmleri gösterilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleri söyleşi gerçekleştirecek.
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türkan şoray, yeşilçam, i̇zzet günay , vesikalı yarim, film
türkan şoray, yeşilçam, i̇zzet günay , vesikalı yarim, film

Türk sinemasının efsane isimleri Türkan Şoray ve İzzet Günay 57 yıl sonra bir arada

15:09 07.03.2025
© Atlas 1948 SinemasıTürkan Şoray- İzzet Günay
Türkan Şoray- İzzet Günay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© Atlas 1948 Sineması
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Türk sinemasının iki efsane ismi Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra Vesikalı Yarim filmi için bir araya geldi.
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yapımı "Vesikalı Yarim", Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu. Filmde başrolleri oynayan Türk sinemasının usta oyuncuları Türkan Şoray ve İzzet Günay da katıldı.
Türk sinemasının önemli yapıtlarından olan Vesikalı Yarım filmi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Bağımsız Hikayeler" başlıklı seçki kapsamında gösterildi. Gösterime katılarak, filmi seyirciyle izleyen usta oyuncular Türkan Şoray ile İzzet Günay dakikalarca ayakta alkışlandı.

En değerli aşk filmlerinden biri

Etkinlikte konuşan Türkan Şoray, "Bugün burada, geçmişte birçok anımın olduğu Atlas Sineması'nda, bu etkinlikte sizlerle olmak çok güzel. Kadınlar hala cinsiyet eşitsizliği ve şiddete maruz kalıyor. Bu yüzden, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarken, bu filmle kadınların hikayelerine bir kez daha dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.
Filmde canlandırdığı Sabiha karakterinin toplumsal dışlanmanın yanı sıra imkansız bir aşkla yüzleştiğini kaydeden Şoray, "Vesikalı Yarim" filminin Türk sinemasının en değerli aşk filmlerinden biri olduğunu söyledi. Şoray, ayrıca Vesikalı Yarim ile özdeşleşen ve Şükran Ay'ın yorumuyla da klasiğe dönüşen "Kalbimi Kıra Kıra" şarkısının filme özel yazıldığını ve sonrasında çok meşhur olduğunu aktardı.
© Atlas 1948 SinemasıTürkan Şoray- İzzet Günay
Türkan Şoray- İzzet Günay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
Türkan Şoray- İzzet Günay
© Atlas 1948 Sineması

Hem bizim hem de sinemamız için çok özel bir film

Filmde "Halil" karakterini canlandıran 90 yaşındaki İzzet Günay ise "Bugün çok anlamlı bir etkinlikte birlikteyiz. Vesikalı Yarim, sinema tarihimizdeki en değerli filmlerden biri. Lütfi Akad'a ve Türkan Şoray'a teşekkür ediyorum. Bu film, hem bizim hem de sinemamız için çok özel." açıklamasını yaptı.
Günay, filmografisinde ilk kez bitmiş bir senaryo aldığını ve bunun da Vesikalı Yarim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Film için ilk görüşmeye gittiğimde Lütfi abi bana siyah kaplı bir defter uzattı ve bu hayatımda ilk olarak bitmiş bir senaryoydu. Kalktı ayağa ve 'Senaryo bu. Manav Halil var, pavyon kadını Sabiha'ya aşık olur yani ciddi söylüyorum, manav Halil'sin sen. Bir pavyona çıkıyorsun bir gece. Pavyon kadını Sabiha'ya aşık oluyorsun' diye de ekledi. Film pavyonda geçiyor, evet, ama namuslu bir filmdi."

Etkinlik devam ediyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Bağımsız Hikayeler" seçkisi kapsamında bugün "Sultan" ve "Salkım Hanım'ın Taneleri" filmi, 9 Mart'ta "Kar ve Ayı", "Zuhal" ve "İntikam Meleği-Kadın Hamlet" filmleri gösterilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleri söyleşi gerçekleştirecek.
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