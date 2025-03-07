https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/trumptan-kripto-hamlesi-stratejik-bitcoin-rezervi-olusturma-kararini-imzaladi-1094276255.html
Trump'tan kripto hamlesi: 'Stratejik Bitcoin Rezervi' oluşturma kararını imzaladı
Trump'tan kripto hamlesi: 'Stratejik Bitcoin Rezervi' oluşturma kararını imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki dijital varlık stratejisini kökten değiştirecek bir kararnameye imza attı. Yeni düzenlemeye göre ABD hükümeti, el konulan... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T10:46+0300
2025-03-07T10:46+0300
2025-03-07T10:46+0300
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stratejik bitcoin rezervi ve abd dijital varlık stoku
abd ticaret bakanı howard lutnick
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ABD Başkanı Donald Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stoku kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, ABD hükümeti çeşitli cezai soruşturmalar sonucunda el koyduğu yaklaşık 200 bin Bitcoin'i satmak yerine rezervde tutacak. Dijital Fort Knox olarak adlandırılan bu rezervin, ulusal bir dijital değer deposu olarak kullanılması planlanıyor. Trump'ın imzaladığı kararnamede ayrıca, ABD Dijital Varlık Stoku adlı yeni bir yapı oluşturulacak ve hükümetin elindeki tüm kripto varlıkların merkezi bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Daha önce el konulan Bitcoin'lerin piyasa fiyatından çok daha düşük değere satılması nedeniyle milyonlarca dolarlık kayıp yaşandığını belirten uzmanlar, yeni sistemle birlikte uzun vadede daha karlı olacağını savundu.Sacks: Bu kararname, Başkan Trump'ın ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.ABD Ticaret Bakanı: ABD, kripto finansında lider olacakABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu stratejik rezervin ülkenin dijital ekonomideki liderliğini sağlamlaştıracağını söyledi. Lutnick, “Bu adım, ABD’nin blockchain teknolojilerinde ve dijital varlıklarda öncü olma hedefinin bir parçası. Bitcoin’in finansal sistemdeki rolü artık göz ardı edilemez” dedi.Swan Bitcoin'in yöneticilerinden Steven Lubka ise, “Bu hamle önemli bir başlangıç ama ABD’nin daha aktif bir Bitcoin biriktirme stratejisi benimsemesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.Bitcoin fiyatına nasıl bir etkisi olacak?Kararnamenin duyurulmasıyla birlikte Bitcoin fiyatlarında hızlı bir yükseliş görüldü. Analistler, ABD hükümetinin piyasaya büyük miktarda Bitcoin sürmek yerine rezerv oluşturmasının, fiyatları uzun vadede yukarı yönlü destekleyebileceğini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/ticaret-bakani-lutnick-tarih-verdi-abd-kripto-stratejik-rezerviolusturulacak-1094223170.html
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trump stratejik bitcoin rezervi, abd dijital varlık rezervi, donald trump bitcoin hamlesi, dijital fort knox, abd dijital varlık stoku, kripto para stratejisi, howard lutnick kripto açıklaması, bitcoin fiyat yükselişi, abd kripto politikası, kripto piyasası gelişmeleri
trump stratejik bitcoin rezervi, abd dijital varlık rezervi, donald trump bitcoin hamlesi, dijital fort knox, abd dijital varlık stoku, kripto para stratejisi, howard lutnick kripto açıklaması, bitcoin fiyat yükselişi, abd kripto politikası, kripto piyasası gelişmeleri
Trump'tan kripto hamlesi: 'Stratejik Bitcoin Rezervi' oluşturma kararını imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki dijital varlık stratejisini kökten değiştirecek bir kararnameye imza attı. Yeni düzenlemeye göre ABD hükümeti, el konulan Bitcoin'lerden oluşan bir 'Stratejik Bitcoin Rezervi' oluşturacak. Bu adımla, ABD'nin küresel kripto para piyasasındaki konumu güçlenebilir.
ABD Başkanı Donald Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stoku kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, ABD hükümeti çeşitli cezai soruşturmalar sonucunda el koyduğu yaklaşık 200 bin Bitcoin'i satmak yerine rezervde tutacak. Dijital Fort Knox olarak adlandırılan bu rezervin, ulusal bir dijital değer deposu olarak kullanılması planlanıyor.
Trump'ın imzaladığı kararnamede ayrıca, ABD Dijital Varlık Stoku adlı yeni bir yapı oluşturulacak ve hükümetin elindeki tüm kripto varlıkların merkezi bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Daha önce el konulan Bitcoin'lerin piyasa fiyatından çok daha düşük değere satılması nedeniyle milyonlarca dolarlık kayıp yaşandığını belirten uzmanlar, yeni sistemle birlikte uzun vadede daha karlı olacağını savundu.
Sacks: Bu kararname, Başkan Trump'ın ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.
ABD Ticaret Bakanı: ABD, kripto finansında lider olacak
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu stratejik rezervin ülkenin dijital ekonomideki liderliğini sağlamlaştıracağını söyledi. Lutnick, “Bu adım, ABD’nin blockchain teknolojilerinde ve dijital varlıklarda öncü olma hedefinin bir parçası. Bitcoin’in finansal sistemdeki rolü artık göz ardı edilemez” dedi.
Swan Bitcoin'in yöneticilerinden Steven Lubka ise, “Bu hamle önemli bir başlangıç ama ABD’nin daha aktif bir Bitcoin biriktirme stratejisi benimsemesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
Bitcoin fiyatına nasıl bir etkisi olacak?
Kararnamenin duyurulmasıyla birlikte Bitcoin fiyatlarında hızlı bir yükseliş görüldü. Analistler, ABD hükümetinin piyasaya büyük miktarda Bitcoin sürmek yerine rezerv oluşturmasının, fiyatları uzun vadede yukarı yönlü destekleyebileceğini öngörüyor.