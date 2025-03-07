https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/trumptan-kripto-hamlesi-stratejik-bitcoin-rezervi-olusturma-kararini-imzaladi-1094276255.html

Trump'tan kripto hamlesi: 'Stratejik Bitcoin Rezervi' oluşturma kararını imzaladı

Trump'tan kripto hamlesi: 'Stratejik Bitcoin Rezervi' oluşturma kararını imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki dijital varlık stratejisini kökten değiştirecek bir kararnameye imza attı. Yeni düzenlemeye göre ABD hükümeti, el konulan... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T10:46+0300

2025-03-07T10:46+0300

2025-03-07T10:46+0300

ekonomi̇

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donald trump

bitcoin

kripto

kripto para

stratejik bitcoin rezervi ve abd dijital varlık stoku

abd ticaret bakanı howard lutnick

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ABD Başkanı Donald Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stoku kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, ABD hükümeti çeşitli cezai soruşturmalar sonucunda el koyduğu yaklaşık 200 bin Bitcoin'i satmak yerine rezervde tutacak. Dijital Fort Knox olarak adlandırılan bu rezervin, ulusal bir dijital değer deposu olarak kullanılması planlanıyor. Trump'ın imzaladığı kararnamede ayrıca, ABD Dijital Varlık Stoku adlı yeni bir yapı oluşturulacak ve hükümetin elindeki tüm kripto varlıkların merkezi bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Daha önce el konulan Bitcoin'lerin piyasa fiyatından çok daha düşük değere satılması nedeniyle milyonlarca dolarlık kayıp yaşandığını belirten uzmanlar, yeni sistemle birlikte uzun vadede daha karlı olacağını savundu.Sacks: Bu kararname, Başkan Trump'ın ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.ABD Ticaret Bakanı: ABD, kripto finansında lider olacakABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu stratejik rezervin ülkenin dijital ekonomideki liderliğini sağlamlaştıracağını söyledi. Lutnick, “Bu adım, ABD’nin blockchain teknolojilerinde ve dijital varlıklarda öncü olma hedefinin bir parçası. Bitcoin’in finansal sistemdeki rolü artık göz ardı edilemez” dedi.Swan Bitcoin'in yöneticilerinden Steven Lubka ise, “Bu hamle önemli bir başlangıç ama ABD’nin daha aktif bir Bitcoin biriktirme stratejisi benimsemesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.Bitcoin fiyatına nasıl bir etkisi olacak?Kararnamenin duyurulmasıyla birlikte Bitcoin fiyatlarında hızlı bir yükseliş görüldü. Analistler, ABD hükümetinin piyasaya büyük miktarda Bitcoin sürmek yerine rezerv oluşturmasının, fiyatları uzun vadede yukarı yönlü destekleyebileceğini öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/ticaret-bakani-lutnick-tarih-verdi-abd-kripto-stratejik-rezerviolusturulacak-1094223170.html

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